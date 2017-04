Pääkirjoitus

Osakemarkkinoiden suunnan ja suurten poliittisten ratkaisujen keskinäistä yhteyttä on toisinaan vaikeaa osoittaa. Kun Yhdysvaltojen presidentiksi nousi Donald Trump, kurssit nousivat. Nousu oli tosin jatkunut jo pitempään ja taisi suurelta osin liittyä siihen, että ­Yhdysvaltain elpyminen on ollut vakaata.



Mutta toki osakemarkkinoiden reak­tioihin liittyivät myös Trumpin tekemiset – ainakin välillisesti: monet uskoivat, että monet uskoivat Trumpin lupauksiin. Jos laumahenki kestää edes hetken aikaa, markkinoilta on napattavissa pikavoit­toja. Ainakin siihen saakka, kunnes joku huutaa, että keisarilla ei ole vaatteita.



Eihän Trumpin talousnäkemyksissä ­ ollut todellisuudessa paljonkaan järkeä. Taloutta ei nosteta muureja rakentamalla, eikä yksityisiä yhtiöitä ohjata presidentin käskyillä. Jos pörssien nousun ja Trumpin linjausten väliltä hakemalla ­hakee järjellisiä sidoksia, jotain sentään löytyy. Monien sijoittajien silmissä ­Trumpin hahmottelemat veronalennukset ja rahoitusalan sääntelyn keventäminen näyttivät ratkaisuilta, jotka voivat tuottaa talouteen nostetta, mikä puolestaan perustelisi uskoa osakkeiden kallistumiseen.



Trump on osoittautunut hyvin epä­vakaaksi johtajaksi. Luvatut muutoksetkin ovat jääneet tussahduksiksi, kuten ­aikomus kaataa Obamacare-nimellä tunnettu terveydenhuoltouudistus.



V erotuksen luvatun kaltainen alennus yhdessä suurten infra­struktuurihankkeiden ja ikääntymisen kulujen kanssa veisivät Yhdysvallat polulle, jonka päässä on raskaasti ylivelkaantunut liittovaltio. Se ei maistu edes Trumpin omalle puolueelle, jonka tukea presidentti tarvitsisi rahaa nieleviin lupauksiinsa.



Nyt Trump alkaa lievennellä lupauk­siaan rahoitusmarkkinasäännöstön purkamisesta. Ehkä uudistukset nykyisiin säännöksiin sittenkin riittävät, hän viestii. Tämän päälle tulevat kauppasodan lietsonta Kiinan kanssa ja geopoliittiset kiistat, joita Trump kiihdyttää.



Osakemarkkinoilla eletään totuuden hetkeä. Reaktio voi olla raju, jos keisarin vaatteettomuudesta alkavat huutaa riittävän monet ja riittävän tärkeät sijoittajat.