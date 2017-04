Pääkirjoitus

Kazakstanin valtion virallisessa lehdessä ilmestyi torstaina mielenkiintoinen kirjoitus. Neuvostoliiton hajoamisesta asti maata johtanut presidentti Nursultan Nazarbajev kertoi, että maan virallista kieltä ­kazakkia ryhdytään kirjoittamaan latinalaisin kirjaimin. Muutos toteutetaan ­asteittain vuoteen 2025 mennessä.



Vielä vuonna 2007 Nazarbajev hylkäsi suunnitelman luopua venäjän kielestä ­tutuista kyrillisistä aakkosista. Hän perusteli silloin päätöstä vakiintuneella ­käytännöllä ja vakauden tarpeella.



Nyt perusteena on maan uudistaminen. Päätöksessä voi nähdä aimo annoksen politiikkaa. Aakkosia vaihtamalla maa ­ottaisi etäisyyttä naapurimaahansa Venäjään. Valinta helpottaisi kanssakäymistä lännen kanssa, mutta ennen kaikkea ­kyse on turkkilaisen kielialueen yhteishankkeesta. Azerbaidžan on jo onnistuneesti vaihtanut aakkosiaan. Turkmenistan on seurannut, mutta suljetussa maassa onnistumista on vaikea arvioida.



Esikuva löytyy Turkista, joka vuonna 1928 siirtyi Kemal Atatürkin johdolla arabialaisista aakkosista latinalaisiin. Neuvostoliiton turkkilaiskielet seurasivat perässä 1930-luvulla, kunnes vuonna 1940 Josif Stalin vaihtoi aakkoset kyrillisiin. Nyt palataan siis 1930-luvulle.