pistää silmään juhlavuosi 100. Virossa ­numero 100:n edessä lukee EV eli lyhennelmä sanoista Eesti Vabariik, Viron tasavalta. Vielä on vapaita paikkoja EV100-vaellukselle pääsiäisenä. Lataa EV100-sovellus.Merkkivuoden tunnelmaan pääsemiseksi selasin sovelluksen sijaan sata vuotta vanhoja Postimees-lehtiä.”Nouskaamme nyt vanhat ja nuoret! Kiiruhtakoon töihin jokamies, ja rientäköön tekojen pellolle!”Vanhat lehdet avautuvat helposti kansalliskirjastojen sähköisistä arkistoista. Menneisyyteen sukellus onnistuu oman työpöydän takana, kun tietokone muuntaa Postimees-lehden koukeroiset goottilaiset kirjaimet automaattisesti nykyisenlaisiksi.”Viron kohtalo näytti olevan raueta kaikkien pimeiden voimien kynsissä taistelussa olemassaolon puolesta. Nyt kautta maan käy riemun huuto. Yhdessä yössä olemme saaneet sen, mistä ei ollut sallittu edes uneksia.”Riemun syy oli autonomia, jonka Venäjän väliaikaishallitus myönsi Virolle sata vuotta sitten, 12. huhtikuuta 1917. Tämän seurauksena Vironmaan ja Liivinmaan kuvernementin pohjoisosa liitettiin yhteen ja syntyi alue nimeltä Viro.Ensimmäinen maailmansota johti Viron valtion syntyyn ja itsenäisyysjulistukseen kaksi ja puoli kuukautta Suomen jälkeen. Muutama päivä ennen Viroa julistautui itsenäiseksi Liettua, ja vuoden 1918 lopulla vuorossa olivat Puola ja Latvia.Virossa asuessa ei voi olla huomaamatta, että nyt juhlan aiheena on useamman pienen valtion synty Itämeren rannikolle.juhlavuoden tapahtumat ovat Viron lehdistössä näyttävästi esillä. Postimees-lehden uutis­portaalissa ovat rinnatusten Suomi100- ja EV100-osastot. Osin tämä on Suomen Viron-instituutin ja lähetystön toimeliaisuuden ansiota. Osin kyse on virolaisten perinteestä muistaa Suomen itsenäisyyspäivää vähän kuin omaansa silloinkin, kun kyse ei ole pyöreistä vuosista.Tasapuolisuuden nimissä suomalaisetkin voivat muistaa Viron syntymäpäivää.Viron satavuotissyntymäpäivän virallinen avajaistapahtuma on jo pääsiäissunnuntaina Keski-Virossa luonnon helmassa.Ensimmäisenä pääsiäispäivänä sadat virolaiset – presidentti Kersti Kaljulaid ja pääministeri Jüri Ratas muiden mukana – vetävät saappaat jalkaansa ja vaeltavat Keski-Viron soilla ja kosteikoilla sata vuotta sitten kadonnutta rajaa pitkin. Näin muistetaan pääosin vironkielisten alueiden, Vironmaan ja Liivinmaan kuvernementin pohjoisosan, yhdistämistä ensimmäistä kertaa yhtenäiseksi hallintoalueeksi autonomisena osana Venäjää.Vaeltajat on jaettu ryhmiin niin, että yhdessä he kävelevät päivän aikana koko pois pyyhityn rajan Itämereltä Peipsijärvelle.100-vuotisjuhlallisuudet eivät Virossa ole ainakaan vielä saaneet vastaavaa huomiota kuin Suomen juhlavuosi.Latvia avaa 100-vuotisjuhlansa virallisesti 4. toukokuuta. Silloin Latvian rajat merkitään istuttamalla tammen taimia. Sata vuotta sitten nykyisen Latvian itäisin maakunta, Latgale, päätti liittymisestä latviankielisten alueiden kanssa. Juhlien tarkka aloituspäivä on kuitenkin valittu lähihistoriasta. Latvia julistautui 4. toukokuuta 1990 itsenäiseksi Neuvostoliitosta.huomauttavat, että Viro ja Latvia eivät ole satavuotiaita. Välissä on viisikymmenvuotinen neuvostomiehitys. Mutta Virolla ja Latvialla on yhtä suuri syy juhlaan kuin Suomella. Ne olivat täysin uudet valtiot Itämeren rannalla.Liettualla ja Puolalla on omat suurvaltahistoriansa. Suomi oli ollut autonominen suuriruhtinaskunta omine lakeineen, rahayksikköineen ja kouluineen jo yli sadan vuoden ajan, kun Viro ja Latvia vasta piir­rettiin kartalle sata vuotta sitten.Lähtökuoppa oli Virossa selvästi syvempi kuin Suomessa. Tästä kertoo sadan vuoden takaisen Postimees-lehden vetoomus, jossa kehotetaan opettajia tulemaan mukaan perustamaan vironkielistä koulua.”Omalla työllä luomme oman koulun! Ja työ oman koulun luo­miseksi tuo elämäämme nousun, vapauttaa viimeisistä orjana olemisen tuntemuksista ja muuttaa meidät kaikki oikeudet omaaviksi jäseniksi autonomisessa Virossa.”Pidetään juhlissa myös naapurit mielessä.