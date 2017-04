Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat

Kirkollisten pyhien kalenterissa on tänä vuonna yksi harvinaisuus: ortodoksit viettävät pääsiäistä samana päivänä läntisten kristillisten kirkkojen kanssa.



Suomessa tämä ei kuulosta erikoiselta, sillä Suomi on 1920-luvulta alkaen ollut ainoa maa, jossa ortodoksikirkko noudattaa gregoriaanista kalenteria. Muut ortodoksit käyttävät pääsiäisen ajankohdan määrittelyyn sitä edeltänyttä juliaanista kalenteria. Siksi monissa maissa pääsiäinen on kahdesti keväässä.



Erimielisyydet tärkeän kirkkopyhän ajankohdasta kertovat paljon Euroopan uskonnollisesta historiasta. Vuosisatojen ajan uskonto oli syynä tai ainakin julkilausuttuna perusteluna lukuisille sodille.



Toisen maailmansodan jälkeen juutalaisten joukkotuhon järkytyksestä toipuvassa Euroopassa uskontojen rooli kiistanaiheena tuntui vähenevän, kun tilalle tuli kylmän sodan kahtiajakautunut maailma. Lännessä sekä protestantit että katolilaiset maallistuivat, itäblokissa uskonto työnnettiin sivuosaan tai kokonaan piiloon.



Muuttoliike toi ihmisiä Länsi-Eurooppaan esimerkiksi Turkista ja Algeriasta, mutta heitä ei nähty ensisijaisesti uskontonsa edustajina. Entisen Neuvostoliiton eteläosissa islamilla oli yhtä kapea rooli yhteiskunnassa kuin muillakin uskonnoilla kommunistijohtoisessa valtiossa.



Tilanne alkoi muuttua vaivihkaa. Yksi käännekohta oli 1978, kun satojen vuosien jälkeen katolinen kirkon paavi valittiin Italian ulkopuolelta. Johannes Paavali II kohotti puolalaisten maanmiestensä itsetuntoa ja avitti edessä olevaa itäblokin murenemista.



Kun yhden puolueen valta mureni Neuvostoliitossa ja sen valtapiirissä, alta paljastui kovin erilaisia yhteiskuntia uskonnollisuudella mitaten. Puolassa katolilaisuus oli vahva voima, kun taas Viro on kyselyjen perusteella yksi maanosan vähiten uskonnollisia maita.



Jugoslavian hajoamissodissa osapuolet erotti toisistaan myös uskonto, mutta verityöt olivat useimmiten kansalliskiihkon tai raa’an valtapolitiikan tuotoksia.



Neuvostoliitossa ortodoksinen kirkko oli ensimmäisten vuosikymmenten ankaran sorron kohteena, mutta toisessa maailmansodassa sitä tarvittiin jo vallanpitäjien apulaiseksi. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Venäjällä kansaa käännyttivät niin yhdysvaltalaiset lähetyssaarnaajat kuin astrologit.



Tällä vuosituhannella uskontojen käyttö politiikan välineenä on vain kiihtynyt, vaikka esimerkiksi katolisen kirkon painopiste on siirtynyt Italiasta Afrikkaan, Aasiaan ja Latinalaiseen Amerikkaan.



Ääri-islamismi on herättänyt vastakkainasettelua sielläkin, missä uskontokuntien jännitteitä ei aikaisemmin ollut. Yhteiskuntaan huonosti kiinnittyneiden maahanmuuttajien lapsista on tullut oivallisia rekrytoinnin kohteita. Eurooppa huomasi sijaitsevansa aivan Lähi-idän vieressä.



EU:ssa vapaan liikkuvuuden vastustaminen on voimistunut. Moni katsoo mallia Atlantin takaa, missä uskonnonvapaudellaan ylpeillyt maa valitsi presidentikseen miehen, joka haluaisi estää maahantulon uskonnollisen vakaumuksen perusteella.



Venäjällä ortodoksinen kirkko on valjastettu mukaan ideologiseen kamppailuun lännen rapautuvaa moraalia kohtaan. Yhtenä esimerkkinä rappiosta pidetään avioliiton sallimista samaa sukupuolta oleville pariskunnille liberaalin Pohjolan lisäksi myös esimerkiksi perinteisesti katolisissa Irlannissa, Espanjassa ja Portugalissa.



Harva olisi uskonut esimerkiksi 1970-luvulla, että vuosituhannen vaihteen jälkeen Espanjaa voisi luonnehtia liberaaliksi yhteiskunnaksi, Puolassa valtaa pitäisivät katoliset konservatiivit ja Venäjällä ortodoksikirkko olisi valtionjohdon kumppanina Länsi-Euroopan maallistumisen arvostelussa.



Trendin kääntymisestä ei ole merkkejä, vaan lisää yllätyksiä on todennäköisesti tulossa. Seuraavaksi katse saattaa kääntyä esimerkiksi muslimienemmistöisiin entisiin neuvostotasavaltoihin ja niiden ääriliikkeiden toimintaan Venäjällä.