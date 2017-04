Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Pääsiäinen on monelle hyvä tilaisuus rauhoittua lukemaan. Vapaapäiviä on useita, mutta juhlapyhien perinteet jättävät tilaa myös kirjaan syventymiselle.



Spontaania lukuinnostusta saattaa hillitä se, että kirjastot ovat pääsääntöisesti kiinni pääsiäisenä. Kuitenkin esimerkiksi Helsingissä puolen tusinaa kirjasto avasi ovensa myös lauantaina.



Digitaaliset kirjat ovat kuitenkin lainattavissa myös silloin, kun kirjaston ulko-ovi on lukossa. Niiden suosio on kasvanut tasaisesti.



Lukutaito on Suomessa ja muissa länsimaissa itsestäänselvyys. Lukutaidon puute ei välttämättä tule edes mieleen, kun yrittää löytää selityksiä uutisvirrassa vastaan tuleviin tapahtumiin.



Esimerkiksi Afganistan on yksi niistä yhdestätoista maasta, joissa enemmistö aikuisista on lukutaidottomia. Maan taisteluja ja oikeuksien polkemista täynnä oleva lähihistoria on yksi selitys heikkoon tilanteeseen, mutta samalla lukutaidon puute luo myös pohjan väkivallan kierteen jatkumiselle.



Kymmenen muuta heikoimman lukutaidon maata sijaitsee Afrikassa päiväntasaajan pohjoispuolelta. Euroopan lähialueilla on siis lukuisia maita, jotka tällä kehityksen mittarilla kuuluvat maailman heikoimpien joukkoon.



Eniten lukutaidottomia aikuisia on kuitenkin Intiassa: liki kolmesataa miljoonaa.



Tänään maanantaina Suomessa alkaa Lukuviikko. Lukukeskuksen järjestämä tapahtuma on suunnattu erityisesti kouluille ja kirjastoille. Se juhlii tänä vuonna nelikymmenvuotista taivaltaan.



Juhlavuutta lisää se, että ensi vuonna valmistuva Helsingin uusi keskustakirjasto on itsenäisyyden juhlavuoden merkkihanke. Se kuvastaa lukemisen arvostusta Suomessa.



Lukutaito ei kuitenkaan ole ominaisuus, joka säilyy ilman ylläpitoa. Jokaisen sukupolven täytyy lisäksi opetella se alusta lähtien.



Kansainvälisissä vertailuissa suomalaiset ovat edelleen lukijakansaa, mutta myös huolestuttavia merkkejä on näkyvissä.



Lukemisharrastus periytyy vahvasti omasta kodista, mutta ratkaisevaa on nimenomaan asenne eikä tulotaso.



Kotona voi oppia nimenomaan keskittynyttä lukemista. Infoähkyn keskellä elävät lapset kyllä ovat runsaasti tekemisissä tekstin kanssa, mutta se on usein lyhytjännitteistä. Kouluissa on havaittu, että sinnikkyys on taito, joka nykyään vaatii entistä enemmän harjoittelua.



Lukutaito on myös tasa-arvokysymys, sillä pojat ovat jäämässä selvästi jälkeen tytöistä lukutaidossa. Kouluaikana syntynyt ero heijastuu tuleviin vuosikymmeniin. Lukutaito ja sen päälle rakentuva uuden oppiminen ja kokonaisuuksien hahmottaminen ovat tarpeellisia taitoja elämässä yleensä ja työelämässä erityisesti.