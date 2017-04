Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Kestäviä tavaroita kertakäyttöisten sijaan. Uudelleenvalmistusta jätevuorten asemesta. Tuotteiden palautumista kaatopaikan sijasta tehtaalle, joka tekee niistä uusia tuotteita. Lainaamista, vuokraamista, palveluita. . .



Kiertotalous on nouseva teema maailmalla. Kierrätys, laitteiden huolto, korjaus ja uudelleenkäyttö säästävät raaka-aineita ja rahaa niin kotitalouksissa kuin teollisuudessakin. Uusista ratkaisuista voi syntyä tuottavaa liiketoimintaa – ilman fossiilisia polttoaineita ja luonnonvarojen liikakulutusta. Kiertotaloudessa raaka-aineita ­hukataan mahdollisimman vähän ja jätteen synty minimoidaan. Tavoite on kehittää teknologioita ja palveluita niin, että tuotteet pysyvät kierrossa mahdollisimman ­pitkään.



Kiertotalous etenee kierrätyksen kautta, kun käytetyistä materiaaleista ja jätteistä jalostetaan uutta raaka-ainetta. Lisäksi kiertotalous edellyttää muutoksia tuotteen suunnittelusta kulutukseen saakka. Tuotteet säilyvät kierrossa, kun ne tehdään alun perinkin kestäviksi.



Ruohonjuuritasolla kiertotalous on toimintaa, jossa korjataan, lainataan, vuokrataan ja ostetaan tuotteita yhdessä. Kuluttaja ei enää kuluta vaan muuttuu ostajasta tuotteiden ja palveluiden käyttäjäksi. Palveluita tuottamaan tarvitaan tavaroiden ja ­koneiden huoltajia ja korjaajia.



K iertotalous on lähtenyt liikkeelle EU:ssa, joka valmistelee luonnonvarojen kestävään käyttöön tähtäävää uudistusta. Teema on viriämässä myös Suomessa. Hallitusohjelman mukaan Suomi pyrkii edelläkävijäksi alalla, josta visioidaan Suomeen uutta Nokiaa. Asian edistämiseksi on laadittu strategioita, ohjelmia ja tiekarttoja. Tuloksia ei kuitenkaan juuri ole, sillä toteutus ontuu pahasti.



Hallitusohjelman kirjauksissa Suomi keskittyy biotalouteen, joka nojaa ennen kaikkea raaka-aineeseen, metsien käyttöön. Kasvumahdollisuuksia olisi huomattavasti laajemmin. Suomella on osaamista esi­merkiksi jätteenkäsittelyssä, mutta silti iso osa koti­talouksien jätteistä päätyy yhä polttoon tai kaato­paikalle. Elintarviketeollisuudessa ruokahävikki on suuri. Mahdollisuuksia olisi myös kiertotalouteen ­perustuvissa palveluissa.



Suomessa kiertotaloutta ajaa voimallisesti etenkin Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, jonka ­mukaan raaka-aineiden ja resurssien kierron tehos­taminen tarjoaa Suomelle miljardien eurojen kasvumahdollisuudet. Palveluliike­toiminnan puolestaan arvioidaan tuottavan jopa 10 000–15 000 työpaikkaa.



Kyse on pitkälti ajattelutavan muutoksesta – siitä, että siirrytään tuotteisiin, jotka pysyvät kierrossa. Kuluttajien vaatimukset ovat kasvussa. Tämä on jo vaikuttanut isojen yritysten tuotantotapoihin, joiden on mukauduttava kulutuskäyttäytymisen muutokseen. Huonekalut, tekstiilit, lakanat ja kattilat siirtyvät jo uudelleenvalmistukseen.



K iertotalous pitää sisällään liiketoimintamahdollisuuksia, joista suomalais­yrityksetkin voisivat saada merkittävän siivun. Tavoite noususta kierto­talouden kärkimaaksi ei kuitenkaan täyty itsestään. Jotta ala saadaan vauhtiin, tarvitaan käytännön toimia ja kannustimia.



Uusien strategioiden kehittelyn sijasta Suomen kannattaisi hypätä junaan, joka on jo liikkeellä. Vitkuttelun vaarana on, että Suomelle käy samalla tavalla kuin cleantech-buumin kanssa: jos jää odottamaan liian kauaksi aikaa, muut uhkaavat mennä ohi.