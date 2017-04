Pääkirjoitus

Yrittäjyyden lisääminen on noussut viime vuosina tärkeäksi tavoitteeksi Suomessakin. Syy on selvä: OECD-tilastojen perusteella nuoret yritykset luovat peräti 42 prosenttia kaikista uusista työpaikoista.



Uusien yritysten perustamiseen houkutellaan erilaisin keinoin. Jotkin maat panostavat kotimaisiin yrittäjiin, toiset taas houkuttelevat myös ulkomaalaisia yrittäjiä. Yksi syy on ulkomaalaisten yrittäjien innovatiivisuus. Yhdysvaltalaisen Fortune-lehden Fortune 500 -listauksessa mainittujen yritysten perustajista 40 prosenttia on maahanmuuttajataustaisia.



Helpottaakseen ulkomaalaisten yrittäjien pääsyä maahan monet valtiot tarjoavat heille start up -viisumeja. Suomessa niitä ei vielä ole.



Vuonna 2016 Suomen hallitus ­sopi viisumin käyttöön ottamisesta. Tavoitteena on sujuvoittaa oleskelu­luvan saantia ja kehittää oleskelu­lupajärjestelmää joustavammaksi.



Valmisteluvaiheessa on tärkeää pohtia, millainen viisumi tarvitaan.



Start up -viisumin avulla voidaan luoda yrittäjyyskulttuuria, kuten Chilessä, jossa keskitytään verkostojen rakentamiseen ulkomaalaisten ja chileläisten yrittäjien välillä. Tavoitteena voi myös olla kehittää yrit­täjyysekosysteemiä. Esimerkiksi Uusi-Seelanti houkuttelee yrittäjiä tie­tyille innovatiivisille aloille.



Voidaan myös houkutella tuottavia investointeja edistyneeseen ekosysteemiin. Britanniassa start up- viisumin hakijan pitää kerätä yli 58 000 euroa sijoituksia ­ennen hakemuksen jättämistä. Australiakin vaatii hakijayrityksiltä sijoituksia. ­



Toisin kuin Australiassa, Suomessa ei ole merkittävää liiketoimintaperäistä maahanmuuttoa. Vuonna 2015 Austra­liaan muutti liiketoiminnan vuoksi 4 973 ihmistä, kun Suomessa vastaava luku oli 50.



Suomen kannattaisikin ottaa käyttöön erillinen sijoittajaviisumi ja pitää start up -viisumin tavoit­teena yrittäjyysekosysteemin kehittämistä. Se voisi tarkoittaa start up -viisumin myöntämistä yrittäjille, jotka toimivat tutkimus- ja innovaationeuvoston määrittelemillä strategisilla osaamisaloilla. Näitä ovat ict, cleantech, bio- ja nano­teknologia, terveys ja arktinen osaaminen. ­Siten voitaisiin parantaa kansain­välistä kilpailu­kykyä taloutemme kannalta tärkeillä aloilla ja luoda uusia innovaatioita.



Start up -viisumia haetaan yleensä joko suoraan maahanmuutto­viranomaisilta tai valtuutetun tukiorganisaation kautta. Suorassa hakemusprosessissa tarvitaan toimija, joka voi asiantuntevasti ja nopeasti arvioida yrittäjien hakemukset.



Suomessa hakemusten käsittelyä varten voitaisiin perustaa kevyt ­arviointiryhmä, ”start up Finland -komitea”. Se koostuisi puoliksi ­valtion innovaatiorahoituksesta vastaavan Tekesin ja puoliksi yksityisten markkinatoimijoiden – sijoittajien ja yritysten – edustajista. Komitea arvioisi liiketoimintaideaa ja viisumia hakeneiden yrittäjien potentiaalia.



Tukiorganisaation käyttö tarkoittaa, että kaikkien start up -viisumia hakevien yrittäjien täytyy ensin tulla esimerkiksi yrityskiihdyttämöön, kuten Chilessä, tai osaksi pääoma­sijoittajan portfoliota, kuten Alankomaissa. Tällaiset yritykset saavat start up -viisumin automaattisesti ja heti hyväksymisen jälkeen.



Useimmissa maissa käytetään hybridimallia: suurin osa hakijoista käyttää suoraa hakutapaa, mutta tiettyihin toimialoihin erikoistuneet yrittäjät tukiorganisaatiota. Hybridimalli olisi toimivin myös Suomessa. Tukiorganisaatioille soveliaita erikoisaloja voisivat olla vaikkapa teko­äly- ja pelialat.



Kun yrittäjä pohtii maahanmuuttoa, päätöksenteossa painaa mahdollisuus saada esimerkiksi rahallista, tieteellistä tai verkostojen rakentamiseen liittyvää tukea. Raha ei ­aina ratkaise. Yrittäjä voi pitää tärkeimpänä houkuttimena vaikkapa kehittynyttä yrittäjyysekosysteemiä.



Start up -viisumeja myöntävä valtio voi keskittyä yrittäjien määrään, kuten Chile, joka myönsi 540 viisumia vuonna 2014, tai laatuun, kuten Tanska, joka myönsi 27 viisumia vuonna 2015.



Suomessa on tiivis ja aktiivinen yrittäjyysekosysteemi. Olisikin perusteltua keskittyä Tanskan tavoin laatuun eli malliin, jossa yrittäjät valitaan tarkkaan, minkä jälkeen heitä ­tuetaan yksilöllisesti.



Suomi tarvitsee start up -viisumin lisätäkseen houkuttelevuuttaan, kun kiivas kansainvälinen kilpailu innovatiivisista yrittäjistä kiristyy entisestään.



Daria Kautto ja Perttu Kähäri



Kirjoittajat ovat tutkijatohtoreita Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.