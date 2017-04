Pääkirjoitus

Yhdysvaltojen uudessa presidentissä on ollut monelle eurooppalaiselle sulattelemista. Yksi hämmästelyn ­aihe on ollut, että koko ­sotien jälkeisen ajan vapaakauppaa edistänyt suurvalta onkin yhtäkkiä kääntämässä linjaansa protektionistiseksi eli kauppaa rajoittavaksi.



Uuden linjan vastapainoksi Yhdys­valtojen pohjoisen naapurin Kanadan maine on ollut kovassa nousussa. Osa ­ansiosta kuuluu maan nuorekkaalle ja trendikkäälle liberaalipääministerille Justin Trudeaulle. Jos maan poliittisesta elämästä tehtäisiin televisiosarja, Trudeau sopisi hyvin esittämään itseään.



Kanadan suhteita Eurooppaan on lähentänyt myös sen ja EU:n välillä alle­kirjoitettu vapaakauppasopimus eli Ceta-sopimus. Poikkeuksellisen laajan järjestelyn voimaantulo on loppusuoralla.



Kun eurooppalainen matkailija siirtyy Yhdysvalloista rajan yli Kanadaan, moni asia muuttuu hänelle helpommaksi. Etäisyydet kerrotaan kilometreinä ja lämpö­tilat celsiusasteina.



Siksi eurooppalaisille voi olla yllätys, että Kanadan sisällä on monia sellaisia kaupan esteitä, joita EU:ssa on raivattu pois vuosikymmenten mittaan. Kymmenen provinssin ja kolmen territorion liittovaltiossa määräykset saattavat vaih­della maan sisällä niin, että se haittaa ­sisäistä kaupankäyntiä.



Economist-lehti (15.4.) listasi ongelmia: Manitobassa bensiiniin pitää sekoittaa enemmän etanolia kuin Ontariossa. New Brunswickissä voi saada sakot, jos pitää hallussaan Quebecistä ostettua viiniä.



O ngelmaan on tarkoitus puuttua. Huhtikuun alussa liittovaltion ja aluehallintojen edustajat allekirjoittivat ”Kanadan vapaakauppasopimuksen”. Heinäkuun alussa voimaan tulevan asiakirjan pitäisi ensi vaiheessa helpottaa yritysten osallistumista julkisiin tarjouskilpailuihin koko liittovaltion alueella.



Vaikka kaikki myöntävät uudistuksen hyödyt, siihen ryhdyttiin lopulta vasta Euroopan unionin kanssa tehdyn vapaakauppa­sopimuksen takia. Oli syntymässä tilanne, jossa eurooppalaiset ­yritykset olisivat olleet paremmassa asemassa kuin jotkin kanadalaiset. EU siis opetti Kanadaa.