Pääkirjoitus

Vantaalla eskarilaiset lähettävät terveisiä tulevaisuuteen viidenkymmenen vuoden päähän. He osallistuvat itsenäisyyden juhlavuoteen teemalla Suomi 100-senttisen silmin. Lapset keräävät ja tuottavat tästä hetkestä materiaalia, joka säilötään kahteen aikakapseliin.



Itäinen kapseli säilötään Vaaralan­puiston päiväkotiin ja läntinen Martinlaakson päiväkotiin. Kapselit suljetaan 50 vuodeksi, kunnes nykyiset eskarilaiset saavat vuonna 2067 kutsun tilaisuuteen, jossa ne jälleen avataan.



Materiaalin avulla on tarkoitus hahmottaa myös Vantaan tulevaisuuden­kuvia ja hyödyntää tuotoksia lasten arkea ja lähiympäristöä koskevissa näyttelyissä.



Viidenkymmenen vuoden kuluttua ­nykyiset eskarilaiset ovat ennusteiden mukaan hyväkuntoisia ja aktiivisesti ­mukana työelämässä.



Moni asia voi kuitenkin muuttua. On vaikea esimerkiksi ennustaa, kuinka ­moni heistä asuu silloin Suomessa ja kuinka moni ulkomailla.



Muutoksen vauhtia voi hahmottaa vertaamalla nykyistä Vantaata viidenkymmenen vuoden takaiseen. Silloin kunnan nimi oli Helsingin maalaiskunta, ja asukkaita oli kuutisenkymmentätuhatta. Nyt Vantaan asukasluku on lähes 220 000.