Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan voi periaatteessa sanoa voittaneensa sunnuntaisen kansanäänestyksen perustuslain muuttamisesta presidenttivaltaiseen suuntaan. Hänen ajamansa ehdotus sai enemmistön tuen.



Todellisuudessa tulos on kaikkea muuta kuin luottamuslause ­Erdoğanille. Epäonnistuneen vallankaappausyrityksen jälkeen jopa 150 000 virkamiestä on erotettu, toimittajia ja oppositiopoliitikkoja on vankilassa, ja valtion nyrkin alle alistettu televisio on suoltanut ohjelmaa lähes yksinomaan perustuslakimuutoksen puolesta. Tarkkailijoilla oli hyvin paljon huomautettavaa vaalijärjestelyistä ja ääntenlaskusta.



Kaiken tämän jälkeen 51,4 prosentin tuki Erdoğanin vallan kasvattamiselle on huono tulos. Se kuitenkin riittää siihen, että lähes 80 miljoonan asukkaan maa siirtyy kohti yksinvaltaa. Presidentti voi vastedes hallita politiikan lisäksi myös oikeuslaitosta. Oppositio ja riippumattomat viestimet ovat entistä ahtaammalla.



S trategisen asemansa vuoksi Turkki on vuosikymmeniä ollut lännen erityiskohtelussa. Osmanien rapautuneen valtakunnan raunioille perustettu, vahvaan armeijaan nojaava maallinen tasavalta ei ollut erityisen demokraattinen, mutta koska se oli kylmässä sodassa lännen puolella torjumassa Neuvostoliiton uhkaa, Turkkiin luotettiin. Yhteys Mustaltamereltä Välimerelle kulkee Turkin salmien kautta.



Turkki oli tärkeä myös siksi, että se sijaitsee Euroopan ja Lähi-idän välissä. Vakaa valtio, joka erotti uskonnon ja politiikan, piti eurooppalaiset kauempana Lähi-idän kriiseistä. EU-jäsenyyden houkutuksen uskottiin pitävän Turkin demokratian tiellä, mikä heijastuisi lopulta myös kriisimaihin.



Optimismi oli ehkä huipussaan Suomen EU-puheenjohtajuuden aikaan vuonna 1999, kun Turkki sai haluamansa EU-jäsenehdokkaan aseman. Sillä piti varmistaa myös Kyproksen kriisin ratkaisu.



Toiveita eläteltiin vielä Erdoğanin pääministerikaudella. Hänen AK-puolueensa toivottiin olevan malli siitä, kuinka islamilainen arvomaailma voitaisiin tuoda osaksi kehittyvää demokra­tiaa.



Sen jälkeen optimismi on osoittautunut katteettomaksi. Ihmisoikeudet, oikeusvaltio ja kansanvalta saavat taipua, kun EU:n viereen pystytetään yksinvaltaista hallintoa. Periaatteet on siivottu sivuun, kun Turkki on puristanut EU-johtajilta myönnytyksiä uhkailemalla siirtolaisten tulvalla.



K ansanäänestys on merkittävä askel tiellä kohti suurempia vaikeuksia. Turkki on nyt sisäisesti jakautunut, joten Erdoğan joutuu käyttämään entistä kovempia otteita pysyäkseen vallassa.



On myös epäselvää, mihin Erdoğan haluaa maansa kulkevan. Onko uskonto hänelle keino tavoitella valtaa, vai onko seuraava askel Turkin valtion muokkaaminen islamilaiseen suuntaan?



Erdoğan on vasta 63-vuotias, joten hänellä voi olla edessään pitkä valtakausi. Joskus sekin kuitenkin päättyy ja edessä on kaikille itsevaltaisille maille vaikea vaihe: vallansiirto seuraajalle tai paremminkin taistelu vallasta.



Ennuste ei silloin ole hyvä: suuri maa, kahtia jakautunut kansa, perintönä hallitseminen kovilla otteilla ja huonosti toimivat instituutiot sekä kaiken muun ohella vielä ­uskonnon kasvava vaikutus. Kaikki tämä maassa, joka sijaitsee maantieteellisesti ­hyvin tärkeässä paikassa. Vähemmästäkin on saatu aikaan vakavia kriisejä.