Pääkirjoitus

Suomessa muutosten teko tuntuu olevan poliitikoille vaikeaa. Yksi selitys on monipuoluehallitusten ja vaalien yhteisvaikutus. Koska hallituspohjaksi on useita vaihtoehtoja, aina on joko uusi koalitio opettelemassa vallankäyttöä tai epäsuosittu hallitus pelkäämässä seuraavia vaaleja. Koskaan ei ole aikaa valmistella muutoksia kunnolla ja viedä niitä sen jälkeen läpi.



Britanniassa suhtautuminen vaaleihin on toisenlaista. Parlamenttivaalien määrääminen on pääministerin käytössä oleva taktinen työkalu, jolla pyritään vahvistamaan hallituksen asemaa. Vaikka valtaa on hiukan rajattu, pääministeri voi ajoittaa vaalit hetkeen, joka on hänen oman puolueensa kannalta otollisin.



Konservatiivipääministeri Theresa ­Mayn tiistainen ilmoitus uusista vaaleista jatkaa näitä perinteitä. Työväenpuolue on heikossa tilassa ja muu oppositio hajanainen. Siksi nyt on hyvä hetki yrittää hankkia konservatiiveille jatkokausi ­brexit-neuvottelujen käynnistyessä.



Vaalivoitto vahvistaisi myös Mayn henkilökohtaista asemaa sekä äänestäjien silmissä että oman puolueen sisällä.



Tilanne voisi olla aivan toinen, jos vaalit pitäisi käydä siinä vaiheessa, kun kuva brexitin käytännön seurauksista alkaa hahmottua.