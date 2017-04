Pääkirjoitus

Ruotsissa solmittiin huhtikuun alussa laaja palkkaratkaisu. Se nostaa työvoimakustannuksia kolmessa vuodessa yhteensä 6,5 prosenttia. Uutinen otettiin Suomessa vastaan haaveillen: ehkä täälläkin lähdetään vastaavien korotusten tielle. Valitettavasti toiveelle ei löydy pohjaa talouden tosiasioista.



Ruotsin talous on ollut pitkään vahvassa vedossa. Maa toipui ­­no­peasti finanssikriisin aiheuttamasta notkahduksesta. Vienti vetää, bruttokansantuote kasvaa, teollisuuden osuus siitä on kestävällä tasolla ja tuottavuus paranee. Kustannuskilpailukyvyssä ei ole ongelmaa.



Jos tarkastellaan vaikkapa kolmen viime vuoden kehitystä, Ruotsi menee menojaan kaikilla mittareilla.



Bruttokansatuote on kasvanut Ruotsissa keskimäärin 3,2 prosenttia vuodessa, kun Suomessa vastaava luku on 0,3 prosenttia. Myös viennin luvut ovat karuja: Suomen viennin arvo on keskimäärin supistunut viime vuosina, kun Ruotsissa kasvua on ollut yli 2 prosenttia vuodessa. Maat kulkevat eri sarjoissa.



Myös Suomen talous on kääntynyt pitkän taantuman jälkeen varovaiseen nousuun. Suomen Pankki ennustaa kuluvalle ja ensi vuodelle noin puolentoista prosentin kasvua. Vientikin on virkoamassa, mutta kilpailu vientimarkkinoilla on kovaa. Suomen Pankki arvioi, että viennin kasvuun lähtemisestä huolimatta Suomi menettää yhä markkina­osuuksia. Kilpailukykyongelmaa ei ole vielä selätetty.



Takana on Suomen taloushisto­riassa ennennäkemätön jakso. Kasvu on ollut olematonta liki kymmenen vuotta, eikä Suomi ole saavuttanut vieläkään tasoa, jolta alamäki alkoi. Olemme yhä lähes kaikilla mittareilla jäljessä finanssikriisiä edeltävästä ajasta. Tässä tilanteessa Ruotsin työmarkkinaratkaisusta ei ole Suomen neuvottelujen ohjenuoraksi.



Työmarkkinoilla on tehty viime vuosina maltillisia ratkaisuja. Suomen Pankin selvitys osoittaa, ettei Suomen kustannuskilpailukyky ole silti ennen kuluvaa vuotta juuri parantunut. Voimassa oleva kilpailukykysopimus parantaa kilpailukykyä jonkin verran, mutta eroa kilpailijoihin jää vielä kurottavaksi.



Viiden viime vuoden aikana työvoimakustannukset ovat nousseet Suomessa keskimäärin samaa vauhtia kuin läntisessä Euroopassa. Tänä aikana Suomen talous ei ole juuri kasvanut, toisin kuin monissa muissa Euroopan maissa. Tuottavuuden kehityskin on ollut vaatimatonta.



Suomi lähtee syksyn työmarkkinaneuvotteluihin yhä kilpailukyvyn takamatkalta ja varovaisen talouskasvun oloissa. Nyt tarvitaan vastuullisia palkkaratkaisuja, tuottavuutta, joustoja ja lisää paikallista sopimista. Se kiihdyttää parhaiten talouskasvua ja työpaikkojen syntyä.



Maltin ja paikallisen sopimisen puolesta puhuu sekin, että esimerkiksi teknologiateollisuudessa yli puolet työntekijöistä työskentelee yhä tappiollisten tai heikosti kannattavien yritysten palveluksessa. Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelun mukaan tilaukset ovat yleisesti kasvussa, mutta kaikkien yritysten tilanne ei ole sama.



Palkkamalttia tarvitaan myös vientialojen ulkopuolella. Kotimarkkinoiden palkkaratkaisut vaikuttavat viennin kilpailukykyyn suunnilleen yhtä paljon kuin vientialojen omat sopimukset. Tämä johtuu siitä, että teollisuus ostaa paljon tavaroita ja palveluja muilta yrityksiltä. Vientivetoinen työmarkkinamalli olisi omiaan tukemaan viennin kilpailukykyä.



Kilpailukyky on aina suhteellista: sitä mitataan suhteessa toisiin. Jos Suomen kilpailijamaat vauhdittavat kustannuksiaan ja Suomi pysyy maltin tiellä, kilpailukykymme kohenee ja mahdollisuutemme pärjätä maailmanmarkkinoilla paranevat.



Viennin kilpailutilanne on otettava huomioon syksyn työmarkkinakierroksella. Suomi tarvitsee vahvaa vientiä, sillä edes nykyinen ennätyksellisen korkea kulutus ei kykene kääntämään taloutta kestävään kasvuun.



Jos vienti ei vedä, julkisen sektorin rahoitusasema ei olennaisesti parane ja työttömyys helpottaa vain hitaasti tai ei lainkaan. Viennin myönteistä virettä ei pidä turmella väärin mitoitetuilla sopimuksilla.



Vahva talouskasvu on työllisyyden ja hyvinvoinnin voitto. Hyvä työllisyys ja talouden vakaa kasvu ovat parasta lääkettä myös palkansaajien ostovoimalle.



Eeva-Liisa Inkeroinen



Kirjoittaja on Teknologiateollisuus ry:n varatoimitusjohtaja.