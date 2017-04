Pääkirjoitus

on muuttunut moni­mutkaiseksi. Sekavassa maailmassa ihmerohdot myyvät hyvin. Viime aikoina tämä on näkynyt presidentin­vaalikampanjoissa.Vapaakaupasta hyötyneen Yhdysvaltain presidentiksi pääsi mies, joka lupasi protektionismia. Donald Trump kertoi, että velkaantuneen maan taloutta korjataan rakentamalla yhteisillä varoilla valtava muuri sekä laskemalla verotusta.presidentiksi pyrkii mies, joka esittää kilpailukykyään menettäneessä, korkeiden työvoimakustannusten maassa työviikon lyhentämistä. Äärivasemmiston edustaja Jean-Luc Mélenchon haluaa lisäksi laskea eläkeikää ja korottaa yhteiskunnan maksamia etuuksia – kroonisesti budjettivajeisessa maassa.Hän tarjoaa sadan prosentin ansiotuloveroa yli 360 000 euroa vuodessa ansaitseville. Ranska kokeili parin vuoden ajan 75 prosentin veroa kaikkein kovatuloisimmille. Verosta luovuttiin saaliin vähäisyyden ja verovuotojen vuoksi.EU:sta elävä Mélenchon haluaa EU:sta hyötyneessä maassaan kansanäänestyksen, jolla Ranska eroaisi EU:sta. Euro­parlamentaarikkona Mélen­chon saa ­keveästi verotettua palkkaa noin 8 000 euroa kuukaudessa. Päälle tulee yli 4 000 euroa yleisiä kulukorvauksia. Mélen­chonilla on omaisuutta oman ilmoituksensa mukaan yli miljoonan euron ar­vosta.Saahan hyvätuloinen tietysti ajaa köyhän asiaa ja EU-edustaja EU-eroa. Mikäpä siinä, että tyrkyttää vahinkoa omaa ja maansa etua edistäneille asioille: markkinataloudelle ja unionille.Mélenchonilla on lisäksi aikeiden ja mahdollisuuksien välinen ristiriita. Jos Mélenchon tulisi valituksi, hänellä ei olisi mahdollisuuksia ajaa ohjelmaansa eteenpäin. Hänen piskuinen puolueensa ei saa parlamenttiin riittävästi edustajia päästäkseen kiinni hallitusvaltaan – siis voidakseen muuttaa talouden suuntaa.syystä EU-erokin on Mélen­chonin ulottumattomissa. Frexit ei sujuisi kuin brexit. Ranskan perustuslain mukaan kansanäänestyksillä voidaan muuttaa muun muassa taloutta, sosiaalipolitiikkaa ja ympäristöä koskevia lakeja. Mutta kansainvälisistä sopimuksista vetäytymisestä ei mainita mitään.EU-jäsenyys on kirjattu perustuslakiin, ja sen muuttaminen kansanäänestyksellä vaatisi hankkeelle ensiksi suostumuksen sekä senaatilta että kansalliskokoukselta. Tällaista perustuslain muutosta eivät Ranskan päättäjät tue.Tarjolla on siis typeryyksiä, joita ei voida edes toimittaa perille.