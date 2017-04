Pääkirjoitus

Suomen valmisteilla olevien tiedustelulakien arvioinnissa kannattaa ­ottaa oppia tiedustelulta itseltään. Tiedustelu – ainakin sellaisena kuin sitä julkisuudessa kuvataan – edellyttää kokonaisuuden hahmottamista mutta myös huolellisuutta ja pienten yksityiskohtien huomioimista.



Siksi kansanedustaja Tapani Tölli (kesk) oli hieman väärillä raiteilla, kun hän keskiviikkona toivoi, ettei Suomen uusista tiedustelulaeista valmistuneita lakiluonnoksia arvioitaisi eniten julkisuutta saavien yksityiskohtien mukaan vaan lakien laajemman merkityksen pohjalta.



Tölli on lakivalmisteluun osallistuneen parlamentaarisen seurantaryhmän puheenjohtaja. Hän oli oikeassa siinä, että tiedustelulait ovat Suomelle tarpeellisia. Arvaamaton Venäjä ja terrorismin uhka ovat tehneet tarpeen selväksi.



Kyse on kuitenkin valtuuksista puuttua kansalaisten yksityisyyden suojaan ja luottamuksellisten viestien salaisuuteen, joten jokaisella yksityiskohdalla on merkitystä.



Uudet lakiluonnokset sotilas- ja siviilitiedustelusta julkistettiin keskiviikkona huolella pohjustetussa kolmen ministeriön tiedotustilaisuudessa. Oikeus-, puolustus- ja sisäministerit sekä paikalla olleet johtavat virkamiehet olivat valmistautuneet hyvin kertomaan erityisesti keinoista, joilla Suomessa valvottaisiin tiedustelua.



Olemassa olevaa laillisuusvalvontaa täydentäisi tiedusteluvaltuutettu. Eduskuntaan perustettaisiin tiedusteluvaliokunta. Sekä siviili- että sotilastiedustelulakien sallimien salaisten toimien käyttöön Suomessa tarvittaisiin kussakin tapauksessa tuomioistuimen päätös.



J o vuosia jatkuneen valmistelun jälkeen vaikuttaa siltä, että tiedustelun valvontaa koskeviin kysymyksiin on löytynyt toimivia ratkaisuja, mutta se on vain yksi hankkeen perusedellytyksistä. Edessä olevalla lausuntokierroksella riittää arvioitavaa.



Tiedustelulait eivät ole muusta maailmasta erillään oleva hanke. Niitä on ­ pohjustettu samaan aikaan asevelvollisuuslain muutosten ja sotilaallisen avun ­antamista ja vastaanottamista koskevan lain valmistelun kanssa.



Asevelvollisuuslain muutoksesta korjattiin pois kohta, joka olisi antanut Puolustusvoimien komentajalle vallan päättää yksin joistakin kertaus­harjoituksista. Sotilaallista apua koskevaan lakiin esitettyä presidentin oikeutta päättää kiireellisestä avusta yksin on korjattu niin, että kiireessäkin ­pitää kuulla valtioneuvostoa.



Korjattavaa on siis löytynyt, ja sitä voi löytyä myös tiedustelulakien esityksistä.



V aatimustaso on erityisen korkea, kun lait edellyttävät myös perustuslain muutosta. Nykyisellään perustuslaki ei mai­nitse kansallista turvallisuutta yksityisyyden suojan tai viesti­salaisuuden rikkomisen perusteena. Perustuslain muutosesitys valmistui lokakuussa, ja hallitus haluaa hyväksyä lain kiireellisenä vielä tämän vaalikauden kuluessa.



Kysymykset tiedustelulakien sisällöstä eivät kuitenkaan pääty tähän.



Ensimmäisinä lain kaavailussa esiin nousseet kysymykset tietoliikenteen valvonta­oikeuksista ovat edelleen aiheellisia. Siviili- ja sotilastiedustelun yhteisen tietoliikennevalvonnan säännöt ovat selkiintyneet lakiesitysten valmistelussa. Kyse olisi useammassa vaiheessa tuomioistuimen luvalla etenevästä valvonnasta. Jäljelle jää kysymyksiä valvonnan tehokkuudesta salausjärjestelmien murtamisessa.



Uusimpana huolenaiheena ovat tiedustelulle esitetyt valtuudet tehdä etsintöjä ja tutkia viestejä myös Suomessa. Kannattaa varautua siihen, että turvallisuus- ja tiedustelupalveluksi muuttuva Supo haluaa hyödyntää uusia valtuuksiaan yhtä tarmokkaasti kuin poliisi hyödyntää nykyisiä salaisia pakkokeinojaan.