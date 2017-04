Pääkirjoitus

presidenttikausi on ollut vil­liä menoa: erikoiset asiat ovat jääneet kummallisten alle, ja kummallisuudet ovat hetkessä joutuneet pähkähulluuksien hautaamiksi.Yksi erikoisista asioista on ollut Melania Trumpin rooli. Ensimmäinen nainen on näyttäytynyt julkisuudessa harvakseltaan eikä ole muuttanut Valkoiseen taloon vaan asuu New Yorkissa pa­riskunnan 11-vuotiaan pojan kanssa.Yhdysvaltain presidentit ovat olleet monesta puusta, mutta heitä on pitkään yhdistänyt yksi asia: tiivis parisuhde. Ronald Reaganilla oli Nancynsa, George Bushilla Barbaransa, Bill Clintonilla Hillarynsa, George W. Bushilla Lauransa ja Barack Obamalla Michellensä. Kaikki he olivat miestensä kumppaneja ja uskottuja.Hillary Clinton nousi otsikoihin johtamalla terveydenhoitouudistusta, Melania Trump muokatulla valokuvallaan. Tasa-arvo on harpannut taaksepäin.paljon parempi kaikkien kannalta, että mies on menestyjä kodin ulkopuolella ja vaimo huolehtii kodista ja perheestä.”Kun tutkijat esittivät tämän väitteen lukiosta valmistuville amerikkalaisille vuonna 1994, samaa mieltä oli 42 prosenttia vastaajista. Vuonna 2014 tällaista perinteistä perhemallia kannatti 58 prosenttia.Vuonna 1994 alle 30 prosenttia koulunsa päättävistä amerikkalaisista oli sitä mieltä, että ”aviomiehen pitäisi tehdä kaikki tärkeät päätökset perheessä”. Vuonna 2014 niin ajatteli 40 prosenttia.Tutkimustuloksia selostettiin The New York Timesissa, jossa ihmeteltiin, miksi yhä useammat nuoret miehet tuntuvat ikävöivän perin­teisiä sukupuolirooleja.Tutkijat uskovat asennemuutoksen johtuvan taloudellisesta epävarmuudesta. Kun miehet tuntevat asemansa uhatuksi, he syyttävät naisia. Naisviha onkin luultavasti yksi syy Trumpin suosioon.ilmiöstä ovat puhuneet valkoisten amerikkalaisten ”epätoivon kuolemia” selvittäneet tutkijat Anne Case ja Angus Deaton. He arvelevat kuoleman kehän pyörivän niin, että työpaikkojen katoaminen on tehnyt heikosti koulutetuista miehistä huonoja parisuhdekandidaatteja, mikä on johtanut perheiden heikentymiseen, päihteiden käyttöön ja kuolleisuuden kasvuun.Epätoivo ei kuitenkaan selitä suoraan Donald Trumpin suosiota. Jos mies ei saa itselleen yhtä ainoaa naista, eikö hänen pitäisi olla katkera Trumpille, joka kehui voivansa tehdä naisille ihan mitä vain?Trumpin tukijat eivät kuitenkaan tunnu pitävän tätä parisuhdemarkkinoiden riistäjänä vaan sankarina, joka elää niin kuin he haluaisivat.arvoilla tarkoitettiin ennen sitä, että isä luki perheelle pöydän päässä ruokarukouksen. Tällaista konservatismia edustaa yhä varapresidentti Mike Pence, joka ei suostu nauttimaan alkoholia eikä syömään illallista naisseurassa, ellei hänen vaimonsa ole paikalla.Perinteisistä arvoista näyttää kuitenkin syntyneen uusi tulkinta, jossa miehen ylivalta on moraalia tärkeämpi. Tätä linjaa näyttäisi edustavan presidentin ohella tätä tukeva oikeistolainen tv-kanava Fox.Viime kesänä kanavan johtaja Roger Ailes joutui eroamaan sen jälkeen, kun lukuisat naisalaiset olivat syyttäneet häntä ahdistelusta. Ailes siirtyi Trumpin presidenttikampanjan neuvonantajaksi.Nyt kuumassa vedessä kiehuu Foxin suosikkijuontaja Bill O’Reilly. Televisiotähden ohjelma pantiin tauolle, kun The New York Times paljasti O’Reillyn maksaneen miljoonakorvauksia viidelle naiselle, jotka olivat syyttäneet juontajaa seksuaalisesta ahdistelusta.Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Foxilla näyttää vallinneen kulttuuri, jossa vanhemmat miehet ovat käyttäneet valtaansa painostaakseen naisalaisia seksiin.Yhtiön johdon sanotaan katsoneen menoa sormien läpi. Sitä ei ole vaikeaa uskoa. Yhtiön pääomistaja Rupert Murdoch, 86, astui vastikään neljänteen avioliittoonsa entisen valokuvamallin (Mick Jaggerin exän) Jerry Hallin, 59, kanssa.koulutoverit ovat muistelleet, että Trump toi koulun tanssiaisiin aina kaikkein kauneimman tytön – ei siksi, että olisi ollut tästä kiinnostunut vaan näyttääkseen muille pojille.Sama peli tuntuu jatkuvan yhä. Siksi Melanian kaunis kuva on presidentille tärkeä, mutta rouva itse voi aivan hyvin pysyä New Yorkissa.