Pääkirjoitus

Viime

Ylikulutuspäivä

Hukattuja resursseja

viikolla julkaistiin samana päivänä kaksi uutista, jotka muistuttavat maapallon rajallisuudesta ja elämää ylläpitävien resurssien epätasaisesta jakautumisesta. Luonnon kyky uusiutua on koetuksella.Ympäristöjärjestö WWF kertoi, että suomalaiset ovat jo nyt kuluttaneet osansa luonnonvaroista, joiden pitäisi riittää koko vuodeksi. Luonto ei ehdi uusiutua samaa tahtia, joten loppuvuoden elämme ikään kuin velaksi.Aalto-yliopisto tiedotti, että tutkijat ovat ensi kertaa osoittaneet laajan yhteyden resurssipulan, väestöpaineen ja ruoan tuonnin välillä. Lähes kaksi miljardia ihmistä elää tuontiruoan varassa, koska luonnonvarat ovat käyneet väestöön ja kulutukseen nähden niukoiksi.Ahdingon taustalla on kulutus, joka niin ikään jakautuu epätasaisesti. Ihmiset kuluttavat liikaa luonnonvaroja ja päästävät ilmaan liikaa hiilidioksidia. Maapallon kantokyky on ylittynyt, minkä seurauksena luonto köyhtyy, kelvollinen maatalousmaa hupenee ja ruoantuotanto hankaloituu edelleen.perustuu Global Footprint Network -tutkimuslaitoksen laskelmiin ekologisesta jalanjäljestä. Se kuvaa, kuinka suuri alue tarvitaan ihmiskunnan elintason ylläpitämiseen.Luonnon laskennalliset rajat ovat tulleet vastaan vuosi vuodelta aikaisemmin. Vaikka ongelma on puheissa tiedostettu, kulutus vain kiihtyy. Nyt päivä on asettunut elokuulle, Suomessa jo kevääseen.Ekologista jalanjälkeä suurentavat energiankulutus ja liikenteen päästöt. Ruoantuotannon ongelmat kärjistyvät kuivilla väestökeskittymä­alueilla, mutta miettimisen aihetta on Suomessakin.Ongelmana on resurssien epätasainen jakautuminen. Niiden tasoittamiseksi tärkeintä on vähentää kulutusta ja tehostaa kulutusketjuja.on runsaasti, esimerkiksi ruokahävikki. Samaan aikaan kun miljardi ihmistä näkee nälkää, neljännes maailmassa tuotetusta ruoasta päätyy jätteeksi. Suomessa roskiin päätyy vuosittain 400 miljoonaa kiloa ­ruokaa.Myös lihansyönnin vähentäminen säästäisi luonnonvaroja, sillä valtaosa maatalousmaista käytetään eläinpohjaisen ravinnon tuotantoon.Toimia tarvitaan niin valtioilta, yrityksiltä kuin kuluttajiltakin, jotta luonnonvaroja säästävä tuotanto ja kulutus pääsevät vallalle. Jos puhdas vesi, ravinto ja ilma vaarantuvat, niiden korvaaminen on vaikeaa, jopa mahdotonta.