Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Ulkomaisten yritysten sijoittumisesta ja niiden investoinneista kilpailtaessa Suomi on aina ollut heikko vastus Ruotsille. Suomi tunnetaan globaalien suuryritysten keskuudessa huonosti, Valtiontalouden tarkastusvirasto kertoo raportissaan.



Kun globaalien yritysten pohjoismaisia toimintoja sommitellaan, Ruotsi on aina se ensimmäiseksi selviteltävä sijoittautumiskohde. Ruotsissa on suuryritysten pohjoismaisia pääkonttoreita moninkertainen määrä Suomeen verrattuna.



Vaikka yksi pankki ei kesää tekisikään, Nordean pääkonttoripohdintoja kannattaa seurata. Ainakin siksi, että Nordea saattaa pääkonttorisijoittelussaan uida vastavirtaan. Tosin pankki ui ensin myötävirtaan muuttaessaan pohjoismaiset tytäryhtiönsä vuoden alussa sivuliikkeiksi, mikä keskitti yhtiön Tukholmaan.



Pankki on kertonut, että jos Ruotsin hallitus korottaa aikomallaan tavalla kriisi­rahastomaksujaan, Nordea siirtää todennäköisesti pääkonttorinsa pois Ruotsista. Ratkaisu muutosta tehdään ehkä jo tänä vuonna, mutta koska ensi vuosi mennään vielä pienillä korotuksilla, kovaa kiirettä ei pankilla ole.



Suomi on Nordealle ykkösvaihtoehto. Pahin kilpailija on Tanska. Sen hallitus on huomannut Nordean pohdinnat ja vihjaillut auttavansa muutossa. Alustavat pohdinnat osoittavat, että muutto Ruotsista voi sopia sekä Suomelle että pankille. Ellei Ruotsin hallitus peräänny, siirtyminen euroalueen pankkivalvontaan, sen pääomavaatimuksiin ja kriisijärjestelyihin tarkoittaisi Nor­dealle satojen miljoonien säästöä vuodessa verrattuna siihen, että pankki jäisi Ruotsiin.



R uotsissa vaaditaan, että Nordealla on oma puskuri, mukaan luettuna noin 18 prosentin ydinpääomaosuus.



Ydinpää­oma on parasta pääomaa, jonka riskinsietokyky on hyvää. Nordea täyttää vaatimuksen, mutta euroalueella raja olisi ehkä 3–4 prosenttiyksikköä alempi. Usean euroalueen suurpankin ydinpääomat ovat paljon pienemmät. Ruotsin verotuksessakin – esimerkiksi velan korkojen verokohtelussa – on pankin mukaan epä­edullisia piirteitä.



Suomen päässä laskeskellaan pankkijärjestelmän riskin kasvua. Laskelmia tehtäessä joudutaan ottamaan huomioon, että Suomessa pääkonttoria pitävän Nordean pankkivalvonta olisi helpompaa kuin valtavan sivukonttorin valvonta. Riskiä pienentää ­sekin, että Nordealla on vahva tase. Nordea on myös niin suuri, että jos ongelmia ­tulisi, pankki olisi eurooppalaisen kriisinhallintajärjestelmän piirissä.



Kun Nordea muutti toimintonsa Suomessa sivukonttoritoiminnoiksi, Finanssivalvonta ja Suomen Pankki olivat tyytymättömiä. Nyt kun pankki pohtii uutta muuttoa, kaksikko ei houkuttele eikä jarruttele – mutta kun tarvetta riskiarvioille on, niitä mieluusti tehdään. Ja nehän eivät pakota sanomaan Nordealle ”ei kiitos”.



M ikäli Nordea päätyy Suomeen, samalla kuivunee kokoon yritys ostaa Hollannista ABN Amro -pankki. Nordea kosiskeli viime kesänä Hollannista valtion 70-prosenttisesti omistamaa ABN Amroa. Yritys tyssäsi siihen, että Hollannin valtio ei suostunut. Vaikka pankki on kannattava, kasvava, virtaviivaistettu ja haluaa toimitusjohtaja Kees van Dijkhuizenin mukaan tulla myydyksi, Nordean ostoaikeet kytkeytyivät pääkonttoripohdintoihin eivätkä vain uusien bisnesmahdollisuuksien etsimiseen. Eli kun Ruotsi oli tyly, pohdittiin Hollantiin siirtymistä.



Nordea on sittemmin huomannut, että Suomi ja Tanska ovat Hollantiakin suopeampia – ja näistä kahdesta toinen on vieläpä euromaa.