Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Vaikka kesäkuussa työnsä aloittavat uudet valtuustot käsittelevät eri kunnissa pääasiassa samantyyppisiä asioita, Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla on edessä myös aivan erityisiä kysymyksiä.



Pääkaupunkiseutu on väestömäärältään jo nyt omassa kokoluokassaan. Sen lisäksi koko maan väestönkasvu on viime vuosina painottunut Helsingin seudulle.



Asuminen ja liikenne ovat siten vastedeskin pääkaupunkiseudun päättäjien tärkeimpiä tehtäviä. Näissä kysymyksissä Helsingin seutua on tarkasteltava kokonaisuutena. Valtion kanssa tehdyt maankäytön, asumisen ja liikenteen mal-sopimukset ovat viime vuosina vauhdittaneet sekä liikenneinvestointeja että asunto­rakentamista kiitettävästi. Samalla ne ovat toimiva esimerkki koko seutua koskevan suunnittelun tarpeellisuudesta.



Nykyisen mal-sopimuksen tavoitteena on rakentaa 60 000 uutta asuntoa Helsingin seudulle vuosina 2016–2019. Vastineeksi valtio tukee muun muassa isoja liikennehankkeita, kuten Raide-Jokeria.



Helsingissä uusi valtuusto alkaa toteuttaa viime syksynä hyväksyttyä, kiistojakin herättänyttä yleiskaavaa. Yleiskaavan varaukset mahdollistavat kasvun vähintään 860 000 asukkaaseen ja 560 000 työpaikkaan vuoteen 2050 mennessä.



Yleiskaavasta käyty keskustelu toi osaltaan esiin väestönkasvun kipupisteet. ­Mihin uusia asuntoja voidaan rakentaa, miten saadaan toimivat liikenneyhteydet, ja miten kaupunkilaisille tärkeät viheralueet säilyvät?



H elsingin kokoisessa kaupungissa myös sosiaaliset ongelmat kuten asunnottomuus, syrjäytyminen ja köyhyys ovat suurkaupungin luokkaa.



Näihin ongelmiin vastaaminen ei saisi vaikeutua sen jälkeen, kun sosiaalipalvelut siirtyvät yhdessä terveyspalvelujen kanssa kunnilta maakunnan vastuulle. Helsinki tarvitsee niihin erilaisia ­panostuksia kuin muu Uusimaa.



Kunnan elinvoimakin on Helsingissä erilainen haaste kuin useimmissa muissa kunnissa. Menestyäkseen kaupunki ­tarvitsee lisää kansainvälisiä yrityksiä ja osaajia. Silloin Helsingin on pärjättävä kilpailussa muiden metropolien – kuten Tukholman ja Kööpenhaminan – kanssa.