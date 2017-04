Pääkirjoitus

Monimutkaisten sijoitustuotteiden tyrkyttäminen iäkkäille asiakkaille tuntuu liiketoiminnalta, jossa myyjän moraali taipuu turhan helposti. Asiakas joutuu maksumieheksi, ja tuotot siirtyvät pankille tai pankkiiriliikkeelle.



Metsään sijoittamisessa maailma on kovin toisenlainen. Suomessa on yli 600 000 metsänomistajaa. Kymmenesosa suomalaisten omaisuudesta on metsissä, mutta vain harva hahmottaa metsätilan omistamisen aktiivisena sijoittamisena.



Usein metsä saadaan perintönä. Palstat kyllä hoidetaan ja ne tunnetaan nimeltä, mutta sijoitusvinkkejä on tarjolla paljon vähemmän kuin asuntomarkkinoilla, pörssiosakkeista puhumattakaan.



Matalien korkojen aika on muuttanut tilannetta (HS 20.4.). Metsään liittyvä tuottojen ja riskien yhdistelmä vaikuttaa nykyisin ammattisijoittajankin näkökulmasta kiinnostavalta. Pienellä perehtymisellä ja hyvien tilaisuuksien tunnistamisella tuottoa voi vielä parantaa.



Sijoittajien kiinnostuksen viriämisellä on myös laajempaa merkitystä. Aktiivinen ote talouskäytössä oleviin metsiin synnyttää uusia työpaikkoja Suomeen. Ammattilaisten oppeja voivat hyödyntää myös metsänsä perineet.