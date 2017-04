Pääkirjoitus

Julkisuudessa on viime aikoina nostettu esiin suurten hankkeiden ongelmia, jotka kaatuvat lopulta ­veronmaksajien syliin.



Talvivaaran kaivos, länsimetro, Olkiluodon ydinvoimalan kolmos­reaktorin rakentaminen, Olympiastadionin uudistaminen ja muut vastaavat hankkeet eivät ole vain suomalaisia erikoisuuksia vaan esimerkkejä maailmanlaajuisesta il­miöstä: erityisesti suuret ja monimutkaiset hankkeet ovat projektien perinteisillä menestysmittareilla – kustannuksilla, laadulla ja/tai valmistumisajalla – mitattuna usein ­katastrofeja.



Suurhankkeiden epäonnistumisen syitä tutkittaessa on tunnistettu kolme yleistä epäonnistumisiin johtavaa syytä.



Koska laajojen hankkeiden rahoitus halutaan varmistaa, niiden hyötyjä yliarvioidaan systemaattisesti. Projektien valmisteluvaiheessa kustannuksia ja riskejä samalla ali­arvioidaan – sekä tietoisesti että tiedostamatta. Talvivaara on edustava esimerkki tällaisesta hankkeesta.



Näin isoihin hankkeisiin liittyvän osaamisen puutteet ja aliresursointi lamauttavat usein projektiorganisaation ja tekevät sen toiminnasta tehotonta. Esimerkiksi Olkiluoto 3:n tilanneen Teollisuuden Voiman ja Länsimetro oy:n organisaatiot ovat osoittautuneet resursseiltaan ja osaamiseltaan riittämättömiksi: ne eivät ole kyenneet valvomaan projektien etenemistä ja puuttumaan ongelmiin ennakoivasti.



Usein käy myös niin, etteivät suurhankkeiden sopimus- ja hallintomallit sovi hankkeiden moni­mutkaiseen luonteeseen. Sopimukset saattavat jakaa hankkeen osapuolet eri leireihin, ja yhteistyö on sen jälkeen vaikeaa. Kun projekti­organisaatio eriytyy, tieto ei kulje raja-aitojen yli.



Projektien johtamisen tutkimuksessa on tunnistettu monia menetelmiä, joilla vaativien projektien onnistumisen todennäköisyyttä voidaan lisätä. Toisin kuin esimerkiksi Tampereen monitoimiareenan tapauksessa meneteltiin, projektien hyötyjen arvioinnin pitäisi tapahtua avoimen ja osallistavan prosessin kautta. Eri sidosryhmille pitää antaa mahdollisuus ottaa kantaa hyötylaskelmien taustalla oleviin oletuksiin, tuoda esille tarpeitaan ja esittää kritiikkiä. Jos hanke ei kestä tällaista kritiikkiä, sitä ei mitä todennäköisimmin kannata toteuttaa.



Hankkeen alkuvaiheen huolellinen selvitys- ja valmistelutyö on suoraan yhteydessä projektin myöhemmän menestyksen kanssa.



Tilaajan kykyyn johtaa laajaa ja tilapäistä projektiverkostoa on kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota. Tilaajalla on oltava tarkka käsitys siitä, mitä tehdään, miten tehdään ja millä organisaatiolla tehdään. Tämä edellyttää huomattavaa resursointia ja osaamista, jota ei voida ulkoistaa konsulteille (kuten länsimetrossa tehtiin) tai jollekin muulle yksittäiselle – suurellekaan – toimijalle (kuten Olkiluoto 3:n tapauksessa meneteltiin). Tilaajan on varmistettava, että kaikki projektiin osallistuvat toimijat pyrkivät toteuttamaan projektin yhteisiä tavoitteita eikä hanke sorru siihen osallistuvissa yksittäisissä yrityksissä tapahtuvaan osaoptimointiin.



Usein monimutkaisetkin hankkeet menestyvät, jos mukana olevien yritysten välillä vallitsee hyvä yhteishenki ja yritykset toimivat yhteisen tavoitteen hyväksi.



Australiasta Suomeen rantautuneilla allianssimalleilla voidaan parantaa merkittävästi laajojen ja monimutkaisten projektien hallintaa. Hankkeeseen osallistuvat yritykset voivat tarjota parasta osaamistaan tilaajalle ja koko hankkeelle ilman turhia organisatorisia raja-aitoja. Tästä hyvä esimerkki on Tampereen rantatunnelihanke.



Myös allianssihankkeissa tilaajan osaaminen ja aktiivinen osallistuminen hankkeeseen on tärkeää. Al­lianssi ei siis ole joka projektin patenttiratkaisu. Allianssiprojektit vaativat niihin osallistuvilta organisaa­tioilta ja ihmisiltä uudenlaista osaamista, asennetta ja kyvykkyyttä.



Suomessa teknisen osaamisen puute ei nouse monimutkaisten projektien ongelmaksi. Tarvitaan kuitenkin rohkeutta uudistaa projektien johtamis- ja organisointitapoja ja kykyä rakentaa yhteistyötä.



On joka tapauksessa aika ottaa opiksi tutkimuksen havainnoista. Julkisten varojen käyttäminen virheellisten toimintamallien toistamiseen on vastuutonta tuhlausta.



