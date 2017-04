Pääkirjoitus

Muutaman

T

M

kuukauden kestänyt presidentinvaalikampanja Ranskassa päättyy sunnuntaina vaalien ensimmäiseen kierrokseen. Kampanja tosiaankin päättyy ja uusi alkaa. Tilanne Ranskan vaaleissa kun on se, että toiselle kierrokselle valitut joutuvat asemoimaan kampanjansa uuteen asentoon, ja asennon määrittää se, kuka on vastassa.Neljästä suosikista ketkä tahansa kaksi voivat nousta toiselle kierrokselle. Tiedusteluissa nelikkö mahtuu muutaman prosenttiyksikön sisään ja epätietoisia äänestäjiä on paljon. Torstain terrori-isku Pariisissa voi sekoittaa asetelmia ja nostaa niiden osakkeita, jotka lupaavat kuria ja järjestystä.Näistä neljästä vaihtoehdosta voi kuitenkin rakennella pareja ja päätellä siitä, millainen toisen kierroksen kampanja käydään.Euroopan unionin ja samalla Suomenkin kannalta huonoin vaihtoehto olisi, että voittoon nouseva kaksikko tulisi puoluekentän äärilaidoilta. Silloin toiselle kierrokselle menisivät äärivasemmiston Jean-Luc Mélenchon ja äärioikeiston Marine Le Pen.oisen kierroksen kampanja keskittyisi tässä vaihtoehdossa siihen, kumpi sulkee tiukemmin ovia ja nostattaa muureja. Le Pen varjelisi Ranskaa Euroopalta ja maahanmuuttajilta, Mélenchon Euroopalta ja markkinataloudelta. Molemmat kaipailevat kansanäänestystä Ranskan EU-jäsenyydestä. Mélenchonille se on vaihtoehto sen varalle, että Ranska ei saisi unionin perussopimuksia uusittua täydellisesti – mikä on tietysti mahdotonta.Ranskassa EU-jäsenyys on kirjattu perustuslakiin. Vaikka parlamentaarinen järjestelmä estäisikin EU-eron, presidentti pystyisi hankaloittamaan euro- ja EU-yhteistyötä – tekemään Euroopasta heikomman.Toisella kierroksella moni äänestää sitä, jota vähemmän inhoaa. Tämä kaksikko ­olisi hankala pala: monen olisi vaikea valita, kumpi se näistä kahdesta on. Äänestys­prosentti jäisi alhaiseksi.Yksi vaihtoehto on, että vastakkain ovat keskustaoikeiston Emmanuel Macron ja Le Pen. Silloin kisattaisiin siitä, pidetäänkö ovia ulkomaailmaan auki vai kiinni. ­Macron on liberaali ja EU:n kannattaja. Macronin etu toisella kierroksella olisi se, että häntä on vaikeampi inhota. Pariisin iskun jälkitunnelmissa Macron voi tosin tuntua liiankin sopuisalta ja pehmeältä.acron–Mélenchon-kisassa kilpailtaisiin siitä, kumpi suojelee pientä ranskalaista paremmin. Mélenchon tosin lupaa rahaa, jota ei ole, ja etuuksia, joihin ei ole varaa. Häntä tukisi suuri osa vasemmistoa ja globalisaatiosta ­tarpeekseen saanut työväestö. Macron keräisi keskustan ja maltillisen ­oikeiston tuen, mutta Le Penin väki jäisi kotiin.Maltillisen oikeiston François Fillon pysyy rahakupruistaan huolimatta joukossa mukana. Fillon–Le Pen -kisa olisi murhaava vasemmistolle: molempia pidetään näissä piireissä roistoina ja patavanhoillisina. Fillon keräisi Macronin ensimmäisen kierroksen tuesta osan toisella kierroksella, mutta Mélenchonin väki saattaisi jäädä kotiin.Fillon–Macron-kisassa kyse olisi uskottavuudesta, kurista ja järjestyksestä: Fillon ­todistelisi, että hänellä on takanaan vakaa puolue, jonka avulla presidentti voi tehdä, mitä lupaa. Macronilla ei ole tätä etua. Toisaalta hän ei ole pilannut rahakupruilla omaa uskottavuuttaan. Fillon taas on puhunut Macronia paljon jyrkemmin terrorismista ja ranskalaisen identiteetin suojelemisesta, mikä voi juuri nyt suosia Fillonia.