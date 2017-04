Pääkirjoitus

Puolueet ovat kuntavaalien jälkeen keskittäneet voimansa neuvotteluihin tulevista avainpaikoista. Vaikka vaaleista on vasta pari viikkoa, ajatus on jo tulevassa. Arviot vaalituloksesta jäävät hetkeksi sivuun.



Tilastokeskus on kuitenkin palannut vaalitulokseen ja tehnyt analyysin puo­lueiden kannatusmuutoksia mahdollisesti selittävistä taustamuuttujista.



Luvuista pistää silmään yksi huomio: vihreät ja kokoomus ovat suosittuja ­samankaltaisilla alueilla. Molemmat puo­­lueet saivat parhaiten ääniä siellä, missä eläkeläisiä oli vähän, asukastiheys suuri ja työttömyys vähäistä. Tulos ei sinänsä yllätä. Kasvukeskukset ovat molemmille vahvaa aluetta. Puolueiden kannatus­alueiden profiilit ovat kuitenkin keskenään hyvin samankaltaiset ja muista suurista ja keskisuurista puolueista poikkeavat. Eroja syntyi, jos katsoi kannatuksen muutoksia. Alueen korkea työttömyys ­rokotti hallituspuolue kokoomuksen ­ääniosuutta edellisiin vaaleihin verrattuna mutta kasvatti oppositiossa olevien vihreiden suosiota.



Menestys samankaltaisilla alueilla ei tarkoita, että puolueet olisivat samanlaisia. Ne ovat kuitenkin usein äänestäjälle toistensa vaihtoehdot, mikä vaikuttaa keskeisten vaaliteemojen valintaan.