Pääkirjoitus

Luottamus

Keskiviikkona

Iso

on todellista valtaa – sitä on niin helppo käyttää väärin. Raskaista rikoksista tuomitun huumepoliisi Jari Aarnion tapaus kertoo, miten olematonta valvonta voi olla. HS:n julkaisema, Minna Passin ja Susanna Reinbothin kirja Keisari Aarnio käy läpi tapauksen vaiheet yksityiskohtaisesti: Helsingin poliisilaitoksen johto antoi Aarnion häärätä tietolähteiden ja telekuuntelun kanssa, miten tämä halusi.Poliisijohtokaan ei juuri eväänsä liikauttanut. Krp, Lahden poliisi ja muut huomauttelivat ongelmista, mutta valvojat eivät puuttuneet asiaan. Tuomioistuin myönsi Aarniolle perusteettomia lupia telekuunteluun. Luotettiin niin paljon, etteivät tuomaritkaan todella valvoneet.julkistettuja tiedustelu­lakeja lukiessa tulee olo, että Aarnio-tapauksesta olisi opittu jotain.Suojelupoliisille haetaan toki hyvin laajoja valtuuksia ja oikeutta toimia selvästi nykyistä heppoisemmin perustein. Puolustusvoimat saa digitaalisen haavin, jonka läpi pannaan kulkemaan suomalaisten verkkoliikennettä – selfiet ja ­ostoslistat jatkavat matkaa, pahisten viestit tutkitaan tarkemmin.Hankkeen hinta nousee hieman yli kymmeneen miljoonaan euroon vuosittain. Puolustusvoimien tarve vahtia vieraiden valtioiden toimia on koplattu laajempaan ja hähmäisempään siviili­tiedusteluun. Pakettia myydään kokonaisuutena, vaikkei ole pakko.Luottamuksen sijaan järjestelmällä on kunnollinen valvoja: uusi tiedustelu­valtuutettu ja eduskunnan tiedustelu­valiokunta. Järjestelmä voi toimia, jos luotamme siihen, että valtuutettu ei ole ihan lahna ja että valiokunnan kansanedustajat eivät vain hykertele saadessaan jännittävää salaista tietoa.ongelmakohta verkkovakoilussa on salauksen yleistyminen.Verkkoliikenteestä jää kiinni pahimmillaan vain toheloin terroristi, joka lähettelee suunnitelmiaan sähköpostilla. Vaikeudet alkavat heti, kun terroristit oppivat käyttämään Whatsappia, Signalia tai muuta salakirjoittavaa viestintäkanavaa.Viime vuosina salakuunteluoikeuksia on hankittu hitaasti hivuttamalla. Ensin tehdään sellainen laki, joka voidaan hyväksyä. Sitten aletaan lypsää lisää oikeuksia ja laajentaa valtuuksien käyttökohdetta sen perusteella, ettei tämä toiminutkaan.Luotetaanko nyt siihen, että tällä lainsäädännöllä mennään kymmenen vuotta? Vai tuleeko taas ensi vuonna tarve höllentää perustuslakia kiireellisesti?