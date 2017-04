Pääkirjoitus

alussa toimeentulotuen myöntäminen siirtyi kuntien sosiaalitoimistoilta Kelalle. Käsittelyruuhka johti kaaokseen. Sen takia tuhannet vähävaraiset jäivät vaille viimesijaista turvaa.”Pyydän Kelan puolesta anteeksi kaikilta teiltä, jotka ette ole saaneet tukeanne ajoissa tai joiden asiointi ei muuten ole sujunut odotetusti”, lausui Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen. Hän lupasi, että Kela korvaa tai hyvittää määräajan yli­tyksistä asiakkaille aiheutuneet kustannukset.En tiedä, antoivatko Kelan asiakkaat anteeksi pääjohtajalle. Asiakkaita kiinnosti luultavasti enemmän se, tulevatko rahat vihdoin tilille.pääsiäistä VR:n yöjunat Lappiin myöhästyivät tuntitolkulla. ”Olemme pahoillamme asiakkaillemme aiheutuneesta haitasta ja pyydämme sitä anteeksi”, totesi VR:n operatiivinen johtaja Tero Kossila yhtiön tiedotteessa. VR lupasi myös korvata matkustajien liput.Kela ja VR käyttävät apunaan kallispalkkaisia viestintäkonsultteja. Mutta näissä tapauksissa saman ohjeen niiden johto olisi saanut ilmaiseksi kuuntelemalla Youtubesta Antti Tuiskun biisin Pyydä multa anteeks kunnolla.Tuisku kiteyttää kriisiviestinnän ykkössäännön: Pyydä anteeksi. Älä kiellä virhettäsi. Tuisku laulaa vähän muustakin, mutta se nyt ei kuulu tähän.Kaavaan kuuluu, että taikasana esitetään mahdollisimman nopeasti. VR julkaisi tiedotteen seuraavana aamuna kello 7.11. Kelalta meni monta viikkoa.Anteeksipyyntöä vauhdittaa yleensä se, että someaikana roihahtava joukkotuohtumus voi saastuttaa omaa brändiä. Usein tuohtumusta lietsovat eniten ne, joita tapaukset eivät kosketa mitenkään.Ja kun lausuu tarpeeksi nopeasti ­anteeksi, ei tarvitse ehkä tehdä sen enempää. Tuohtujien parvi on löytänyt jo uuden kohteen.tässä seremoniassa tökkii. Anteeksipyyntö liittyy inhimilliseen vuorovaikutukseen ja tapakoodistoon. Se on yleensä henkilökohtainen ja vuorovaikutteinen prosessi, jonka tärkeä osa on anteeksi­anto. Eikä anteeksiantamiseen välttämättä liity lainkaan se, maksetaanko korvaukset ajallaan tai korjataanko virhe.Siksi kriisiviestintämanuaaleista ammennetut anteeksipyynnöt kuulostavat oudoilta, kun ne tulevat viranomaisen tai yritysjätin suusta. Eikö riittäisi, että ne pahoittelevat tapahtunutta asianosaisille ja korvaavat aiheuttamansa haitan?