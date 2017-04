Pääkirjoitus

lauantaina, kun Donald Trumpin presidenttikautta on takana sata päivää, purjehtii Yhdysvaltojen lentotuki­alus USS Carl Vinson saattueineen jossakin Pohjois-Korean edustalla. Niin on ainakin, jos nykytiedot alusten ­sijainnista pitävät paikkansa.Washingtonissa kerrottiin jo kaksi viikkoa sitten, että tukialusryhmä höyrysi kohti Korean niemimaata, mutta se oli väärä tieto. Puolustusministeriöstä unohdettiin kertoa, että laivojen piti osallistua ensin harjoituksiin Intian valtamerellä.Kun sotku oli lähtenyt liikkeelle, kukaan Trumpin lähipiirissä ei uskaltanut korjata sitä. Kohti Koreaa purjehtiva laivasto sopi liian hyvin kuvaan päättäväisestä presidentistä, joka oli juuri tehnyt ohjusiskun Syyriaan ja räjäyttänyt kymmenen tonnin pommin Afganistanissa.”Lähetimme armadan”, kehaisi Trump itse uutiskanava Foxille.Uutinen meni täydestä.Kun sekaannus lopulta paljastui, reaktiot olivat suhteellisen laimeita sekä Yhdysvalloissa että maailmalla.Hukatun lentotukialuksen tapauksesta voi päätellä, että yleisön hämmästyttäminen tai järkyttäminen on aiempaa vaikeampaa Trumpin presidenttikauden edetessä.ensinäyttöjä on perinteisesti arvioitu sadan päivän jälkeen. Niin voi tehdä myös Trumpin kohdalla, vaikka häntä on ehditty arvioida jo moneen kertaan.Lisäksi sadan päivän merkki­paaluun on vielä vajaa viikko, joka on Trumpin mittarilla pitkä aika.Pitempi aika on edessä. Sadan päivän kohdalla Trumpin presidenttikautta on jäljellä 1 361 päivää.Trumpin alkutaipaleen arvioinnista on aika vähän hyötyä tulevaisuuden ennustamiselle, mutta joitakin suuntaviivoja voi jo hahmottaa.Tähänastisen suorituksen voi jakaa osiin. Trump on toiminut eri tavoilla sisäpolitiikassa kuin ulko­politiikassa. Painopiste on siirtymässä talouteen. Sanomisia on kertynyt paljon, mutta tekoja aika vähän.Tekojen tili kasvoi näyttävästi risteilyohjusiskusta Syyriaan ja ison pommin pudottamisesta Afganistaniin. Trump sai suoraviivaisesta toiminnasta vastahakoista tunnustusta arvostelijoiltaan sekä kotona että maailmalla.Ongelmana on se, että maailmassa on rajallisesti mahdollisuuksia tällaisiin näyttäviin spektaakkeleihin. Trump voi määrätä iskuja vaikkapa Jemeniin, mutta sen hän teki jo – huonolla menestyksellä – ensimmäisenä sotatoimenaan.Lentotukialus Pohjois-Korean edustalla ei sekään tarjoa mahdollisuuksia näytösiskuihin, ellei halua aloittaa täysimittaista sotaa.Tukialuksella voi olla merkitystä poliittisen päättäväisyyden osoittajana sillä edellytyksellä, että se on osa laajempaa strategiaa. Siihen suuntaan Trump on vaistojensa vastaisesti ajautumassa.Olosuhteet ajavat Trumpia yhä lähemmäksi aiempien republikaanisen puolueen presidenttien ulko­politiikan linjaa, arvioivat useat asiantuntijat sekä Washingtonissa että YK:n piirissä New Yorkissa.Esimerkki muutoksesta löytyy hakematta.Kampanjassaan ja presidentti­kautensa alussa Trump sanoi parantavansa suhteita Venäjään, haastavansa Kiinan ja jättävänsä Euroopan hoitamaan oman puolustuksensa.Hän on toiminut päinvastoin. Trump kehuu sekä Natoa että Kiinan presidenttiä, mutta suhteet Venäjään ovat vielä huonommat kuin ne olivat Barack Obaman kaudella.Linja on kuitenkin hauras. Avainministereillä on paremmat tiedot kuin Trumpilla itsellään, mutta hallinto on yhä täynnä aukkoja. Trump suhtautuu vaistonvaraisen epäluuloisesti liittoumiin. YK:lla tai Natolla ei ole hänelle itseisarvoa vaan välinearvo Yhdysvaltojen etujen ajamisessa, varoittavat sekä Trumpin tukijat että arvostelijat Washingtonin ajatushautomoissa.yhdysvaltalaisista tällainen rauhoittuva ulkopolitiikka sopisi hyvin. Suurten hallintokeskusten ulkopuolella on uupumusta politiikkaan sadan päivän pyörityksen jälkeen, eikä ulkopolitiikka muutenkaan ole vahva teema Yhdysvaltojen sydänmailla.Ohjusisku Syyriaan aiheutti lopulta vain pienen nousun Trumpin huonoina jatkuviin suosiolukuihin. Hänen kannatustaan ylläpitää vaikutelma, että hän on onnistunut tuomaan työpaikkoja takaisin.Vaikutelmasta on hyötyä yli sata päivää, jos se pitää paikkansa.Lentotukialuksen kohdalla vai­kutelma päättäväisyydestä haihtui, kun laivasto julkaisi kuvan USS Carl Vinsonista Indonesian edustalla purjehtimassa väärään suuntaan.