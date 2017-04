Pääkirjoitus

Käynti pankin konttorissa alkaa nykyisin olla monelle ihmiselle ­harvinainen kokemus. Entistä useammat raha-asiat voi hoitaa digitaalisesti: etänä ja ilman aikataulurajoitteita.



Muutos ei kuitenkaan koske kaikkia. Harventuneella konttori­verkolla on edelleen asiakkaansa. Monet heistä ovat eläkeläisiä tai maahanmuuttajataustaisia. On monia syitä, miksi he haluavat ­hoitaa tai joutuvat hoitamaan asiansa pankin toimipisteessä käymällä. Kyse voi olla pankkitunnusten puuttumisesta, vähäisestä tietoteknisestä osaamisesta tai halusta tavata oikea asiakaspalvelija.



Vauhdilla etenevä digitalisaatio korostaa ihmisten eroja kyvyssä ja halussa asioida sähköisesti. Monien elämä helpottuu, kun työnteko, ostokset, matkajärjestelyt ja viihteen kulutus hoituvat digitaalisten välineiden avulla sujuvasti. Useille palvelujen muuttuminen sähköiseen suuntaan ilman toisen ihmisen kohtaamista kasvotusten luo kuitenkin uuden kynnyksen omien asioiden hoitoon.



Palvelujen digitalisoituminen on kiihtymässä. Julkishallinnon sähköinen asiointi ­alkaa vihdoin vauhdittua yli kymmenen vuotta jatkuneen kompuroinnin jälkeen. ­Tämän vuoden syksyllä monelle tulevat tutuksi Suomi.fi-viestit, joiden avulla viranomaiset ja kansalaiset alkavat pitää yhteyttä keskenään. Palvelujen kehittämisessä on otettu mallia Virosta: siellä on onnistuttu rakentamaan toimiva ja edullinen sähköisten palvelujen kokonaisuus puhtaalta pöydältä.



Pelkkä uusien järjestelmien käyttöönotto ei takaa hyvää palvelua. Kaikkia ihmisiä ei voi pakottaa käyttäjinä samaan muottiin. Palvelujen kehittäjien pitää ottaa huomioon kansalaisten digivalmiuksien erot. Samalla henkilökohtaisen palvelun mahdollisuus pitää turvata niille, jotka sitä todella tarvitsevat.



D igitaalisten palvelujen kehittämisessä on edessä myös toisenlainen ongelma. Mitä enemmän jokaisen ihmisen henkilö­kohtaisia tietoja on sähköisessä muo­dossa, sitä useampi alkaa pohtia asiaan liittyviä riskejä. Sekin lisää epävarmuutta ja kasvattaa käytön kynnyksiä.



Monella toimialalla on edessä murros, joka moninkertaistaa toimijoiden määrän ja tekee niiden valvonnan usein vaikeaksi. Tietoa esimerkiksi ­rahankäytöstä tai terveydentilasta alkaa kertyä ­entistä useammille toimijoille.



Koska tieto liikkuu nopeasti maiden rajojen yli, luottamuksen täytyisi ulottua myös ulkomaisiin toimijoihin ja niiden tietoturvan tasoon. Toistaiseksi esimerkiksi verkkopalvelujen salasanojen tietomurrot eivät vielä ole aiheuttaneet suuria vahinkoja yksittäisille ihmisille, mutta verkkorikollisten mielikuvitus on rikas.



Viranomaiset tekevät kovasti töitä, jotta luottamus yhteiskunnan keskeisten palvelujen toimintaan säilyisi tietoturvaa parantamalla.



EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivi painottuu pakostakin suuriin kysymyksiin, kuten energiahuollon, liikenteen, pankki- ja finanssialan sekä terveydenhuollon toimintojen turvaamiseen. Se on välttämätöntä työtä, jolla riskeihin varaudutaan ennakolta.



S amalla pitäisi kuitenkin vakuuttaa arjen muutoksen keskellä elävät ihmiset siitä, että kehitystä ohjaavat tasa-arvoisen ja asianmukaisen kohtelun tavoitteet. Jos palvelujen digitalisointi perustellaan julkisella puolella uuden tekniikan edistämisellä ja syntyvillä säästöillä ja toisaalta yksityisellä puolella perusteena käytetään keskittymistä kannattavimpiin asiakkaisiin, tyytymättömyys lisääntyy.



Silloin arkea helpottavista muutoksista tulee ihmisiä eriarvoistavia voimia.