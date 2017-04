Pääkirjoitus

Tänään maanantaina Juha Sipilän (kesk) hallitus kokoontuu kauan odotettuun puoliväliriiheensä tarkastelemaan, miten hallitusohjelman tavoitteet ovat tähän mennessä toteutuneet ja miten niitä edistetään tästä eteenpäin.



Hallitus latasi vaalikauden alkuun kipeät säästöpäätöksensä, ­jotta loppukaudella – seuraavien eduskuntavaalien lähestyessä – äänestäjille voisi jo tarjota miellyttävämpiäkin ratkaisuja. Puoliväliriihessä tehdään todennäköisesti useita pieniä ja isompiakin päätöksiä, mutta hallituksen liikkumatila on edelleen ahdas.



Puoliväliriiheen on ladattu paljon odotuksia, ja ilma on jo sakeana erilaisia toiveita ja vaatimuksia. Talven aikana Suomen taloudesta on myös alkanut kuulua hyviä uutisia. Talouskasvu on pitkän taantumakauden jälkeen viriämässä, ja työttömyyskin on kääntymässä laskuun.



Jo tehdyistä leikkauksista huolimatta julkisen talouden iso kuva ei ole olennaisesti muuttunut. Valtion velka kasvaa, eikä työllisyysaste parane odotetusti. Hallituksen ­tavoite 72 prosentin työllisyysasteesta ei näytä toteutuvan tällä vaali­kaudella. Tämä ­kertoo siitä, että julkisen talouden kestävyysvajeen ­umpeen kuromiseksi tarvitaan ­vielä lisää toimia.



Julkisen talouden suurin haaste on väestön ikärakenteen muutos. Sen seuraukset ­alkavat tuntua toden teolla ensi vuosikymmenellä. Ikääntyneiden osuus väestöstä ­kasvaa, mikä kasvattaa eläke-, terveydenhuolto- ja hoivamenoja tulevina vuosina niin paljon, ettei nykyinen varsin korkea veroastekaan riitä kattamaan niitä.



Välittömät säästöt kattoivat neljä miljardia ­euroa hallitusohjelman kymmenen miljardin toimenpidekokonaisuudesta. Sote-uudistukselta odotetaan kymmenessä vuodessa kolmen miljardin euron säästöä. Sen toteutuminen näyttää nyt epävarmalta. Asiantuntijat varoittavat, että hallituksen sote-malli uhkaa vesittää säästötavoitteen. ­Kokonaisuuden sijaan syntyy hajanaisuus.



Kuntien ja valtion tehtävien ja velvoitteiden karsimisella pitäisi saada miljardin euron säästöt, mutta kasassa on vasta pieni osa. Työllisyyttä ja kasvua edistävät toimet eivät ole vielä lähelläkään niille asetettua kahden miljardin euron tavoitetta.



Puoliväliriihen keskeisimmät ratkaisut koskevatkin työllisyystoimia. Kilpailukykysopimus ja syksyllä edessä oleva työmarkkinoiden liittokierros asettavat hallitukselle raamit, joiden sisällä radikaaleja uudistuksia on kuitenkin vaikea tehdä. Hallituksen on toimittava niin, ettei palkkamaltti vaarannu tulevalla liitto­kierroksella.



H allitus todennäköisesti yrittää joillakin keinoin purkaa työn vastaanottamista estäviä kannustinloukkuja. Keinovalikoimaa voi löytyä valtiovarainministe­riön työryhmän selvityksestä, jossa tehokkaimpina keinoina pidettiin varhaiskasvatusmaksujen alentamista sekä muutoksia asumistukiin.



Sen lisäksi luvassa olisi panostuksia osaamiseen ja tutkimukseen. Rahat pitäisi ­löytää yritystuista, mutta niiden leikkaaminen voi osoittautua poliittisesti vai­keaksi.



Kuntavaalien jälkeen poliittiset paineet ovat kasvaneet, koska vaalitulos oli pettymys sekä perussuomalaisille että keskustalle. Lisää paineita tulee perussuomalaisten puheenjohtajavaalista.



Puoliväliriihessä punnitaan, onko hallituksella vielä halua korjata julkisen talouden suuntaa vai alkaako äänestäjien lepyttely jo nyt.