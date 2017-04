Pääkirjoitus

Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi (HE 15/2017) velvoittaa maakuntahallinnon laatimaan suuren määrän erilaisia tekstejä. Niitä ovat muun ­muassa alueellinen hyvinvointikertomus, maakuntien yhteistyösopimus, maakuntastrategia, palvelustrategia, palvelulupaus, asiakassuunnitelma, investointisuunnitelma ja maakunnan omavalvontaohjelma.



Lakiesityksen keskeisin sisältö näyttääkin olevan erilaisista pakollisista teksteistä säätäminen. Lisäksi esityksessä kuvataan näiden tekstien tekemisen prosesseja, julkaisemisen tapoja sekä tekstien keskinäisiä suhteita ja sisältöjä.



Päätökset, aloitteet, raportit ja selvitykset tunnistetaan usein teksteiksi, siis kielellisiksi merkityskokonaisuuksiksi.



Näiden lisäksi sote-uudistuksen lakiesitykset ja -luonnokset sisältävät runsaasti toimintaa, jota ei yleensä tunnisteta monivaiheiseksi kirjalliseksi työksi. Samalla huo­miotta voivat jäädä kustannuksineen esimerkiksi ne sadattuhannet työtunnit, joita tekstien laatiminen vaatii.



Kuinka hyvin lain valmistelijat ovat tiedostaneet, että esimerkiksi arviointi ja seuranta tai vaikkapa toimenpiteiden määrittely ovat toimintaa, joka virkatyössä tehdään ­aina tekstien ja asiakirjojen avulla?



Sote-uudistuksella tavoitellaan säästöjä hyvästä asiakaspalvelusta tinkimättä. Missään ei puhuta niistä resursseista, joita kaikkien säädettyjen tekstien tekeminen vaatii. Resurssit vaikuttavat kuitenkin olennaisesti sote-uudistuksen tavoitteiden toteutu­miseen.



Uudistus näyttääkin toistavan sosiaali- ja terveydenhuollossa jo vuosikymmeniä jatkuneita ongelmia: arkista kieli- ja tekstityötä ja sen ­läpitunkevaa roolia toiminnassa ei tunnisteta. Kirjoittamisen, kirjaa­misen ja dokumentoinnin viemiä ja vaatimia resursseja ja vaikutuksia asiakas- ja potilastyöhön ei systemaattisesti seurata, eikä sitä oteta huomioon työn organisoinnissa.



Suunnitellun uudistuksen mukaan asiakas tai potilas vastedes ­valitsee palvelujen tuottajan. Julkisuudessa on jäänyt huomiotta se, miten valitseminen tapahtuu.



Valinnanvapautta koskevassa lakiluonnoksessa esitetään, että sote-keskusta tai suunhoidon yksikköä valitessaan asiakkaan on tehtävä ­ilmoitus säädettyä tiedonhallintapalvelua käyttäen ”tai muutoin ­kirjallisesti maakunnalle”. Valintaan olisi sitouduttava vuodeksi, mutta maakunta voi hakemuksen pohjalta antaa oikeuden vaihtoon aiemmin.



Valinta on käytännössä kirjallinen prosessi, joka sitoo viranomaisten resursseja ja vaatii paljon myös palvelujen käyttäjältä. Jo nyt ihmiset jonottavat leipää, kun toimeentulotuen hakeminen koetaan liian vaikeaksi.



Jos maakunta osoittaa asiakkaalle sote-keskuksen, se ei tapahdu taivaallisella jyrähdyksellä ilman paperisotaa. Kun viranomainen antaa tai osoittaa, se tapahtuu esimerkiksi päätöksellä tai maksusitoumuksella, siis jonkinlaisella määrämuotoisella tekstillä. Esimerkiksi palvelu-, maksu- tai asiakassetelit ovat yleensä pää­töksiä, eivät seteleitä.



Kun tekstit ovat sote-uudistuksen keskeistä sisältöä, on myös kysyt­tävä, onko niiden tekemiseen varattu riittävästi viestinnällistä osaa­mista. Jos osaamista ei ole, tekstit tuskin täyttävät asiallisen, selkeän ja ymmärrettävän viestinnän vaatimukset. Tästäkin seuraa ongelmia sekä viranomaisille että näiden kanssa asioiville kansalaisille.



Sote-uudistukselle asetetut säästö- ja laatutavoitteet vaarantuvat, kun teksteistä aiheutuvat tulkintaongelmat ja väärinkäsitykset synnyttävät kyselyjä, virheitä, riitoja ja muutoksenhakua.



Epäonnistuneen viestinnän seuraukset kuormittavat sosiaali- ja terveydenhuoltoa jo nyt.



Sote-­uudistus näyttää käytännössä rakentuvan mutkikkaalle byro­kratialle ja tekstien verkostolle, jota on varsin vaikea hahmottaa.



Jos yksittäiset tekstit ovat lisäksi vaikeaselkoisia ja luotaantyöntäviä, kansalaisten mahdollisuus seurata ja ymmärtää sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmää vähenee olennaisesti.



Tämä vähentää myös osallisuutta ja mahdollisuutta tehdä punnittuja ja tietoon perustuvia valintoja − ja lisää lopulta eriarvoisuutta.



Ulla Tiililä



Kirjoittaja on erityisasiantuntija Kotimaisten kielten keskuksessa.