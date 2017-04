Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Sunnuntaina käyty Ranskan presidentinvaalien ensimmäinen kierros kiteytti monta suurta trendiä. Vaaleissa mitattiin muun ­muassa, kasvaako populismi Euroopassa, myyvätkö protektionistiset ihmelääkkeet, miten kansa kokee globalisaation aiheuttamat muutokset elämässään, voiko vaaliennusteisiin luottaa ja miten vanha puoluekenttä vastaa nykyisiin ongelmiin sekä karismaattisten hahmojen nousuun. Siinä sivussa taisi tulla päätetyksi, kenestä tulee Ranskan – euroalueen kakkosmahdin – presidentti ja hajoaako Euroopan unioni.



Ranskalaiset valitsivat sunnuntaina presidentinvaaleissa toiselle kierrokselle äärioikeiston Marine Le Penin ja poliittiseen keskustaan itsensä nykyään asemoivan, omalta listaltaan ponnistaneen Emmanuel Macronin. Macron oli ykkönen saatuaan annetuista äänistä vajaat 24 prosenttia. Le Pen jäi kakkoseksi pari prosenttiyksikköä pienemmällä osuudella.



Brexitin ja Donald Trumpin valinnan jälkeen on hoettu, että mielipidetiedusteluihin ei voi luottaa. Ranskassa tiedustelut osuivat melko hyvin kohdalleen: ykköskierroksen alla tilanne oli tasaväkinen, mutta tämä kaksikko oli monella mittaajalla kärjessä.



J os toista kierrosta koskevat tiedustelut pitävät myös paikkaansa, kakkoskierroksenkin tulos on selvä. Tiedusteluissa Macron on päihittänyt murskalukemin Le ­Penin. Käytännössä kaikki toiselta kierrokselta pudonneet ehdokkaat ovat pyytäneet kannattajiaan äänestämään Macronia. Jos näin käy, vuoden 2002 vaalien tilanne toistuu. Silloin Marinen isä Jean-Marie pääsi yllättäen toiselle kierrokselle kakkosena mutta kärsi murskatappion maltillisen oikeiston ehdokkaalle Jacques Chiracille muiden poliittisten voimien ryhmityttyä Chiracin taakse.



Ranskan politiikka on ollut vuosikymmeniä kahden voiman mittelyä: välillä valtaa pitää maltillinen oikeisto – vaihtelevien puoluenimien alla – ja välillä sosialistit, joita voinee kutsua suomalaisittain sosiaalidemokraateiksi.



N ämä vaalit voivat murtaa asetelman ja jopa tuottaa hyvää. Yksi ranskalaisten tyytymättömyyden aihe on se, että valtajärjestelmä on luutunut, vanhoillinen ja sisäsiittoinen. Kaksinapainen malli on hylkinyt maan kokonaisedun etsimistä, muutosta ja yhteistyötä – jota Ranskan talouden ja työmarkkinoiden uudistaminen vaatisi.



Vaaleissa vanhat valtapuolueet saivat ehdokkaidensa taakse vain neljäsosan äänistä. Maltillinen oikeisto voi yrittää paeta sen taakse, että François Fillon tyri itse raha­kupruillaan vaalit. Sosialisteilla ei ole kelvollista selitystä: puolue on pirstaleina ja aate sekä kannatus mennyt. Kaksi karismaattista ehdokasta pesi koko vanhan puolue­järjestelmän – tätä faktaa ei voi kumpikaan puolue muuksi muuttaa.



Presidentinvaaleja seuraavat Ranskassa parlamenttivaalit kesäkuussa. Sekä maltillinen oikeisto että sosialistit saattavat lohkoutua sitä ennen. Macron käänsi heti sunnuntaina katseensa parlamenttivaaleihin. Hänen tavoitteensa on koota vanhan vallan pirstaleista ja kansalaisten tyytymättömyydestä omalla lumipalloefektillään nostetta poliittiselle keskustalle. Se tarjoaisi hänelle poliittista taustatukea, jos hänet valitaan presidentiksi. Jos tämä onnistuu, Macron jatkaa Ranskan vallankumousta.



Joka tapauksessa parlamenttivaalien voittajan on otettava huomioon se, että ­Macron-ilmiön takana on ranskalaisten polttava halu muuttaa politiikan tekemisen ­tapaa. Jos tähän huutoon ei vastata, seuraavalla kerralla voittajat voivat tulla jo ääri­oikeistosta. Ranskan vaalit sunnuntaina saattoivat panna liikkeelle suurimman poliittisen muutoksen maassa vuosikymmeniin. Jo oli aikakin.