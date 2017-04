Pääkirjoitus

suurin porvaripuolue, maltillinen kokoomus, on jo vuosia tottunut pitämään toiseksi suurimman puolueen paikkaa naapurin politiikassa. Olemaan siis ­itseoikeutettu ykköshaastaja sosiaali­demokraateille vallan kammareissa.Viime vuosina tutut asetelmat ovat silti muuttuneet monin tavoin, kun ääri­oikealta polveutuva ruotsidemokraatit on kasvattanut kannatustaan.Nyt myös kokoomuksen kakkospaikka on vaakalaudalla. Ruotsidemokraatit on noussut Ruotsin toiseksi suurimmaksi puolueeksi useassa viime aikojen mieli­­pidemittauksessa. Esimerkiksi SVT:n tuore kysely näytti ruotsidemo­kraateille 19 prosentin kannatusta, ja kokoomus oli vajonnut 16,4 prosenttiin viime vaalien yli 23 prosentista.Jos linja jatkuisi, olisi kyse merkittävästä muutoksesta Ruotsin politiikassa.taustalla eivät ole niinkään ruotsidemokraattien teot. Sen sijaan kyse on kokoomuksen ongelmista.Puheenjohtaja Anna Kinberg Batra pudotti alkuvuodesta pienen poliittisen pommin, kun hän kertoi olevansa valmis kaatamaan hallituksen ja raottavansa samalla ovea yhteistyölle ruotsidemo­kraattien kanssa. Hän ei kaavaillut hallitusyhteistyötä vaan esimerkiksi keskustelua valtiopäivien valiokunnissa.Avaus aiheutti hämmennystä eikä tuottanut toivottuja tuloksia. Sen sijaan pidempään jatkunut kannatuksen lasku syveni. Nyt Ruotsissa arvuutellaan tiuhaan Kinberg Batran tulevaisuutta.järjestetään ensi vuonna, ja paljon ehtii siis tapahtua. Selvää on silti, ettei pääministeriksi hinkuvalla Kinberg Batralla ole helppoa. Ja ettei maahanmuuttovastainen laita ole kärsinyt Ruotsin poliittisen ilmapiirin muutoksesta.Ruotsi kiristi turvapaikkapolitiikkaansa selvästi vuoden 2015 jälkeen. Samalla poliittinen kertomus muuttui. Puolueet sekä oikealla että vasemmalla alkoivat puhua yhä enemmän integraation ongelmista, rikollisuudesta ja tiukasta valvonnasta rajoilla.Juuri maltillinen kokoomus otti loikan kohti perinteisiä oikeisto­teemoja, lakia ja järjestystä, mutta sen oli vaikea löytää selvää profiilia: hallitus on osin samalla tontilla ja ruotsidemo­kraatit tiukemmin ja aiemmin asialla.Ruotsidemokraattien arveltiin voivan kärsiä, kun sen pääteemat ovat useampien huulilla. Näin ei tunnu käyneen.Äskettäinen terroriteko Tukholmassa tuskin ainakaan haittaa puolueen tahtia.