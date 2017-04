Pääkirjoitus

Uutiset

Vastatoimet

Sen jälkeen

Historiantutkimus

ovat tärkeitä, mutta joskus merkittävää on, että mitään erityistä ei tapahdu.Vajaat kaksi vuotta sitten moni arveli, että Suomen ja Venäjän suhteisiin on tulossa vaikea aika. Krimin miehitys ja sota Itä-Ukrainassa olivat kiristäneet Venäjän ja lännen välejä. Suomi oli päättämässä pakotteista ja yhtenä vastapakotteiden kohteena.Kylmän sodan aikana Suomi halusi välttää juuri tällaista tilannetta.Ennusteet synkkenivät kesällä 2015, kun Helsingissä piti viettää Ety-kokouksen 40-vuotisjuhlaa. Osa Venäjän parlamentaarisen valtuuskunnan jäsenistä oli EU:n pakotelistalla. Nimekkäin osallistuja olisi ollut duuman puhemies Sergei Naryškin. Suomi ei myöntänyt hänellekään poikkeuslupaa maahantuloon, mikä raivostutti Moskovan.nähtäisiin pian, moni kokenut poliitikko ennusti.Kun loppuvuonna 2015 itärajan yli alkoi tulla viisumittomia turvapaikanhakijoita, varoittelijat laskivat yhteen yksi ynnä yksi. Vastoin rooliodotuksia poliitikot ja virkamiehet olivat hätääntyneempiä kuin toimittajat.Vaihtoehtoina väläyteltiin jopa itärajan sulkemista kokonaan, kunnes Suomen ja Venäjän poliittisen johdon tapaamisten jälkeen käytäntö rajalla palasi ennalleen helmikuun 2016 lopussa.on ollut rauhallisempaa.Suomessa poliitikot ja virkamiehet ovat pohtineet, mitä oikein tapahtui. Lähetettiinkö itärajan yli varoitus Suomelle ja EU:lle, vai oliko kyse paikallisten pelurien rahastuksesta, joka lopetettiin? Vai halusiko Venäjä vain siirtää suhteet enemmän kahdenvälisiksi?ehkä aikanaan selvittää, mikä on itärajaepisodin merkitys Suomen idänsuhteissa. Nyt se alkaa näyttää poikkeukselta muuten yllättävän rauhallisessa vaiheessa.Vastoin toissa vuoden ennusteita suhteet ovat nykymaailman mitta-asteikolla toimivat. Jos havainto osoittautuu ajan mittaan kestäväksi, sille on jokin syy.Yksi ehdokas löytyy Pohjanlahden rannikolta, Pyhäjoelta. Idänsuhteita on ennenkin hoidettu isojen hankkeiden avulla. Fennovoiman ydinvoimalan rakentaminen on siten historian toistoa.Sitähän emme julkisista lähteistä tiedä, oliko Venäjän Etyj-suuttumus ja Suomen Fennovoima-ratkaisut jotenkin koplattu yhteen. Ajallinen yhteys niillä kuitenkin on. Ja idänpolitiikassa on tavattu sanoa, että lopputulos ratkaisee.