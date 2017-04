Pääkirjoitus

YK:n lapsen oikeuksien komitea oli vuonna 2011 huolestunut suomalaisesta varhaiskasvatuksesta: ammattilaisten riittävyydestä, henkilöstön ja lasten määrän epäsuhtaisuudesta sekä varhaiskasvatuksen laadun heikkoudesta, jonka syynä pidettiin vähimmäisnormien puuttumista.



Komitea suositteli, että Suomi valmistelee uuden varhaiskasvatusta koskevan lain, jossa vahvistetaan lapsen oikeuksien näkökulmaa. Komitean suosituksiin kuului myös, että varhaiskasvatuksen kattavuutta ja laatua parannetaan muun muassa lisäämällä hoitohenkilöstön määrää, rajoittamalla lapsiryhmien kokoa ja turvaamalla hoitosuhteen jatkuvuus.



Lisäksi komitea antoi suosituksen, jonka mukaan Suomen pitäisi kannustaa vanhempia ilmoittamaan lapsensa varhaiskasvatuspalveluihin. Suositus koski erityisesti muita kuin Suomen kansalliskieliä puhuvien ja muista kulttuureista tulevien lasten osallistumista heidän suomen tai ruotsin taitonsa ja sosiaalisten taitojensa parantamiseksi.



Suomi sai uuden varhaiskasvatuslain vuonna 2015. Laissa määritellään erittäin tarkasti muun muassa varhaiskasvatuksen tavoitteet.



Laki on kuitenkin keskeneräinen. Laissa puhutaan pedagogisesta varhaiskasvatuksesta, mutta siinä ei rohjeta määritellä, mitä toimia pedagogisen varhaiskasvatuksen toteuttamiseen tarvitaan.



Lain mukaan jokaiselle lapselle laaditaan päiväkodissa henkilö­kohtainen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä lapsen huoltajien kanssa. Laki jätti kuitenkin kunnille mahdollisuuden tulkita, kuka suunnitelmat tekee ja mitä ne sisältävät.



Varhaiskasvatuksen tarkoitus on tukea lapsen kokonaisvaltaista oppimista ja kasvua. Varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen pitäisi selvästi antaa pedagogisen koulutuksen saaneen opettajan vastuulle.



Osa varhaiskasvatusta ja päivähoitoa koskevista säädöksistä on kirjattu sosiaalihuollon säädöksiin, jotka ovat peräisin aiemmin voimassa olleen päivähoitolain ajalta. Lakiin ei ole myöskään kirjattu varhaiskasvatuksen laadun valvontaa. Erityistä tukea tarvitsevien lasten osalta laki ei määrittele, miten tuen tarpeisiin vastataan. Siksi erityinen tuki toteutuu kunnissa eri tavoin.



YK:n lapsen oikeuksien komitea suositteli Suomelle, että päiväkodin lapsiryhmien kokoa pienennetään. Suomessa tehtiin päinvastoin ja kasvatettiin lapsiryhmäkokoa.



Varhaiskasvatukseen osallistuminen ei ole Suomessa lisääntynyt. Se olisikin vaikeaa, kun hallitus on antanut kunnille mahdollisuuden evätä oikeuden kokopäiväiseen päivähoitoon niiltä lapsilta, joilla ainakin toinen vanhemmista on päivisin kotona.



Tällainen rajaus voi monissa ­tapauksissa koskea erityisesti epävakaissa perhetilanteissa olevia lapsia, jotka hyötyisivät kokopäiväisestä päivähoidosta. Tosin useat kunnat ovat olleet lainsäätäjää viisaampia ja säilyttäneet lapsilla koko­päiväisen oikeuden varhaiskasvatukseen.



Joskus Suomea moititaan siitä, että maamme noudattaa EU:n säädöksiä liiankin kuuliaisesti. Samaa ei voida sanoa YK:n lapsen oikeuksien komitean varhaiskasvatusta koskevista suosituksista: lähes kaikki niistä ovat jääneet toteuttamatta.



Maaraportit annetaan viiden vuoden välein. Suomi raportoi komi­tealle seuraavan kerran tämän vuoden heinäkuuhun mennessä.



Varhaiskasvatus on tärkeä osa kasvatus- ja koulutuspoliittista tasa-arvoa. Ei voi olla kuntien päätöksenteon varassa, miten ja millaisia palveluja tarjotaan.



Varhaiskasvatuksen hallinnonalasta – siitä, kuuluuko varhaiskasvatus sosiaalitoimelle vai opetustoimelle – kiisteltiin 2000-luvun ensimmäinen vuosikymmen. Samalla pedagogisen näkökulman edistäminen pysähtyi.



Nyt pitää ottaa selviä askelia eteenpäin. Varhaiskasvatusta koskevaa lainsäädäntöä on kehitettävä ja varhaiskasvatuksen laatu on turvattava kaikin tavoin.



Varhaiskasvatuksen kehittämiselle tarvitaan valtakunnallisesti selkeä ohjelma ja pitkän aikavälin aikataulu. Näin myös kunnat pystyvät aiempaa paremmin ennakoimaan tulevia toimenpiteitään.



Anitta Pakanen ja Ritva Semi



Pakanen on Lastentarhanopettajaliiton puheenjohtaja ja Semi erityisasian­tuntija Opetusalan ammattijärjestössä OAJ:ssa.