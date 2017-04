Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Hallitus teki puolivälitarkastelussaan useita päätöksiä, joilla se pyrkii tukemaan talouskasvua ja parantamaan työllisyyttä. Toimenpiteet ovat askelia oikeaan suuntaan, mutta jäävät työllisyyden osalta riittämättömiksi.



Tavoitteeksi asetettu 72 prosentin työllisyysaste ei ole toteutumassa tällä vaalikaudella. Vain yllättävän ripeä talouskasvu voisi korjata tilanteen. Siihen nojautuminen olisi nykytilanteessa toiveajattelua.



Korkeampi työllisyysaste on kuitenkin talouden kannalta pitkällä aikavälillä välttämättömyys. Muuten nykytasoisten palvelujen ja etuuksien ­rahoittaminen vaikeutuu merkittävästi ensi vuosikymmenellä, kun väestön ikärakenteen muutos heikentää huoltosuhdetta ja lisää palvelujen tarvetta.



Kun puoliväliriihen anti jäi vaisuksi, ensi syksyn budjettiriiheen kasaantuu lisää ­paineita. Hallitus päätti jo aiemmin siirtää veroratkaisut sinne. Samalla syksyn työmarkkinaratkaisujen merkitys korostuu entisestään.



H allitus teki joitakin täsmätoimia kannustinloukkujen poistamiseksi, mutta laajan ja monimutkaisen ongelman tuntuva purkaminen vaatisi isompaa sosiaaliturvan remonttia. Hallitus päättikin panna vireille selvityksen pitkällä aikavälillä tarpeellisesta sosiaaliturvan kokonaisuudistuksesta. Käynnissä oleva perustulokokeilu tukee samaa tavoitetta, vaikka sen toteutus jäi suppeaksi.



Työn vastaanottamiseen syntyy kannustinloukkuja kaikissa maissa, joissa on korkea sosiaaliturva. Ongelmaa on vaikea väistää, ja sen purkaminen ilman lisäkustannuksia tai tuloerojen kasvua on hankalaa.



Hallitus päätti muuttaa asumistuen indeksin vuokraindeksistä elinkustannusindeksiksi tukimenojen kasvun hillitsemiksi. Kela maksoi asumistukea viime vuonna jo noin 1,7 miljardia euroa, ja summa on kasvanut joka vuosi. Asumistuen korjaaminen ilman laajempaa perusturvan remonttia todennäköisesti lisää toimeentulotukimenoja.



Pieni- ja keskituloiset varmasti kiittävät hallituksen päätöstä alentaa tai poistaa heiltä kokonaan lasten varhaiskasvatusmaksut. Lisäksi ­ työn perässä liikkumista tuetaan ja velkaantuneiden työttömien työllistymistä helpotetaan ulosoton huojennuksella.



Näiden toimien pitäisi valtiovarainministeriön arvion mukaan tuoda noin 5 000 työllistä lisää. Tavoitteen toteutuminen on kuitenkin epävarmaa, ja määrä on aika pieni, kun ­samaan aikaan maassa on työ- ja elinkeinoministeriön tilaston mukaan yli 300 000 työtöntä työnhakijaa. Tutkimukseen ja osaamisen tehdyt lisäpanostukset ovat tervetulleita, mutta Tekesille ja Suomen Akatemialle kohdennetut määrärahat jäivät odotuksiin nähden vaatimattomiksi.



V aalikauden puolivälissä hallituspuolueiden on aiempaa vaikeampi löytää yhteistä säveltä isoissa kysymyksissä. Hallitus ei tehnyt mitään perhevapaiden uudistamiseksi, vaikka niiden uudistamistarve on ilmeinen. Keskusta ja kokoomus joutuvat kuuntelemaan erityisen herkällä korvalla perussuomalaisia, jotka valmistautuvat puheenjohtajavalintaan kuntavaalien rökäletappion jälkeen.



Ministerinpaikkojen lisääminen on järkevä päätös, koska ministerien aikapula ja työkuorma ovat haitanneet hallituksen työskentelyä. Hallituskumppanit ristivät nyt kätensä ja toivovat, että avautuva ministerinpesti avittaisi Sampo Terhon voittoon ­perussuomalaisten puheenjohtajavaalissa. Silloin hallituspohja voisi jatkaa.