Pääkirjoitus

Toukokuun puolessavälissä työmarkkinamaailmassa otetaan yksi historiallinen askel, kun Metalliliitto, Puuliitto ja usean liiton yhteensulautuma Team tekevät liittokokouksissaan päätökset voimien yhdistämisestä uudeksi Teollisuusliitoksi. Liittoon tulisi 226 000 jäsentä. Se edustaisi neljäsosaa SAK:n jäsenmäärästä ja huomattavasti suurempaa osaa vallasta.



Palkansaajapuolella on tosin yritetty tehdä historiaa aiemminkin, mutta huonolla menestyksellä. Teollisuusliittojen yhdistymistä on kaavailtu pitkään. Viime vuoden lopulla Paperiliitto vetäytyi silloin vielä neljän liiton hankkeesta vasemmistoliittolaisten vastustuksen takia.



Aiemmin viime vuonna kaatui suunnitelma SAK:n ja STTK:n yhdistymisestä uudeksi keskusjärjestöksi. Syynä oli STTK:n epäilevä suhtautuminen SAK:n vahvaan poliittiseen leimaan.



Sekä keskusjärjestö- että liittofuusiohankkeissa on haluttu reagoida kahteen asiaan: muutoksiin sekä­ työnantaja­puolella että laajemmin työelämässä.



Keskusjärjestöfuusion yhtenä tavoitteena oli luoda vastapaino Elinkeinoelämän keskusliitolle, jonka katsottiin olevan huomattavasti vahvempi poliittinen vaikuttaja kuin usean keskusjärjestön palkansaajapuoli.



Kun EK viime vuonna muutti sääntöjään ja luopui mahdollisuudesta tehdä keskitettyjä palkkaratkais­uja, huomio ­alkoi siirtyä ammattiliittojen suuntaan. Teollisuusliiton perustaminen sopii tähän tulevaisuudenkuvaan.



U usi mahtiliitto lähtee liikkeelle perinteitä noudattaen. Teollisuusliiton puheenjohtajaksi on tulossa nyk­yinen Metalliliiton­ puheenjohtaja Riku­ Aalto sosiaalidemo­kraattien ehdokkaana ja ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Metalliliiton liittosihteeri Turja Lehtonen vasemmistoliittolaisten ehdokkaana.



Vaikka muutospaineet vientialojen ay-politiikassa voivat olla pienemmät kuin palvelualoilla, myös Teollisuusliitto joutuu ottamaan kantaa työelämän muutoksiin ja pelisääntöjen uudistamiseen.



Siinä auttaa Metalliliiton vahva perinne joustoissa ja paikallisessa sopimisessa. Teollisuusliitossa kulttuuri voi levitä myös uusille sopimusaloille.