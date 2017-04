Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Helsingissä sijaitsevan Kätilöopiston sairaalan sisäilmaongelmat johtavat koko sairaalan sulkemiseen. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus kertoi asiasta keskiviikkona.



Henkilökunnalla on ollut jo pitempään oireita, mutta juuri valmistunut konsulttiselvitys osoitti ongelmat niin vaikeiksi, että Hus päätti luopua tiloista seuraavan puolen vuoden kuluessa.



Pahin haitta on kohdistunut nimenomaan henkilökuntaan, sillä synnytys­sairaalassa potilaat viipyvät yleensä vain lyhyen ajan.



Työterveyshuollon arvio sisäilmaongelmien terveydellisestä haitasta on tyly: ­altistumisesta on voinut koitua työntekijöille merkittävää terveyshaittaa.



Kätilöopiston tapaus on käytännön esimerkki siitä, mitä vuosien mittaan syntyneet vesivahingot ja muut kosteusvauriot voivat aiheuttaa tiloissa työskenteleville.



Rakennus on Helsingin kaupungin omistama ja Husin vuokraama. Sen tulevaisuus nostattaa varmasti keskustelua, mutta keskellä kasvavaa pääkaupunkia sijaitsevan kiinteistön ja sen tontin kohtalosta voitaneen tehdä mielekäs ratkaisu.



Moni työntekijä kuitenkin kysyy aiheellisesti, eikö tilanteeseen olisi voitu puuttua jo aiemmin.