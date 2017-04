Pääkirjoitus

ääniä ei enää kuulunut. Aamut, jotka olivat kerran olleet tulvillaan punarintasatakielien, kyyhkysten, närhien, peukaloisten ja muiden lintujen kuoron iloista laulua, olivat nyt mykkiä. Hiljaisuus lepäsi niittyjen, metsien ja soiden yllä.Yhdysvaltalainen biologi Rachel Carson kirjoitti ympäristömyrkkyjen vaikutuksista kuuluisassa kirjassaan Äänetön kevät (Silent Spring) vuonna 1962. Carson toi keskusteluun hyönteisettömän maailman ja luonnon tasapainon järkkymisen seuraukset. Kuolleet linnut eivät laula. Myrkyistä kärsii koko ravintoketju, viime kädessä ihminen.Kirja nosti DDT:n ja muiden ravintoketjun huipulle kertyvien torjunta-aineiden käytön seuraukset suuren yleisön tietoisuuteen, ja sitä pidetään sysäyksenä nykyaikaisen ympäristöliikkeen synnylle.Aikamatka 55 vuoden taakse keskelle järjetöntä tuholaistorjuntaa muistuttaa, että tarvetta ympäristöliikkeelle on ollut ja että ympäristönsuojelussa on tapahtunut paljon vuosikymmenten varrella.Tuomalla esiin DDT:n vaarat Carson sai vastaansa valtavat taloudelliset arvot. Teollisuuden kiivaasta vastustuksesta huolimatta DDT kuitenkin kiellettiin, ja aineen käyttö on suurelta osin loppunut 1970-luvun aikana. Suomessa ”Täystuho” kiellettiin vuonna 1976.yleistyi nopeasti toisen maailmansodan jälkeen. Sitä pidettiin ihmiselle vaarattomana aineena, jolla hyönteisten levittämät taudit voitaisiin hävittää ja samalla turvata sato. Sveitsiläinen kemisti Paul ­Müller sai vuonna 1948 Nobelin palkinnon keksittyään aineen toimivan hyvin hyönteismyrkkynä.Nopeasti alkoi kuitenkin selvitä, että aine on kaikkea muuta kuin vaaraton. Myrkyttämällä tuholaiset ihminen onnistui tappamaan myös hyödylliset hyönteiset, kalat ja lin­nu­t sekä myrkyttämään maaperän, pohja­veden ja itsensä. Rasvakudoksiin varastoituva aine voi häiritä hor­monitoimintaa ja aiheuttaa syöpää.Suomessa DDT:n haitoista kärsi muun muassa merikotka, joka oli sukupuuton partaalla 1970-luvulla.herättää halun uskoa ihmiskunnan ottaneen opikseen niin, että luonnon tasapainoa ei enää järkytettäisi.Vuosikymmenten varrella onkin tapahtunut paljon. Pahimmat ja pysyvimmät myrkyt on kielletty. Suomessa saastehälytyksestä on siirrytty jätevesien puhdistukseen ja lipeälammet ovat jääneet historiaan. Merikotka on saatu pelastettua, ja silakoilla on silmät. Puut eivät kuole happosateiden vuoksi.Ennen kaikkea tietoisuus ympäristöongelmista ja -riskeistä on kasvanut. Katastrofien ja konfliktien kautta ympäristönsuojelusta on tullut osa valtavirtaa. Kukaan ei tarkoituksella ruiskuta ympäristöön ylen määrin torjunta-aineita. Kyse on myös viljelijän terveydestä.on silti vaarassa. Luonnon monimuotoisuus hupenee nopeasti. Lintujen äänet ovat vähentyneet, sillä lajien uhanalaisuus on lisääntynyt.Kemikaalien tuotantoa ja käyttöä valvotaan, mutta kilpajuoksu on armoton. Kun jokin aine kielletään, tilalle tulee lukuisia uusia aineita, joita ei ole kattavasti testattu. Yhteisvaikutuksista ei kenelläkään ole tietoa. Vanhatkaan synnit eivät ole ohi, sillä vuosikausia sitten kiellettyjä aineita löytyy yhä luonnosta.on heräämisen aikaa. Kevät on myös lintujen sekä kukkien ja mehiläisten aikaa.Sadot kuitenkin kärsivät pölyttäjäkadosta. Kiinassa on alueita, joilla kukkia jo pölytetään käsin, koska hyönteispölyttäjät ovat hävinneet.Yhtenä syynä mehiläiskuolemiin pidetään torjunta-aineita, etenkin neonikotinoideja, jotka ovat nikotiinista johdettuja hermomyrkkyjä. Siksi Euroopan komissio kielsi keväällä 2013 pahimpien tehoaineiden käytön mehiläisiä ja muita pölyttäjiä houkuttelevilla kasveilla.Suomessa näitä aineita kuitenkin käytetään yhä. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on myöntänyt myös tälle keväälle poikkeusluvan neo­nikotinoidien käyttöön rypsin ja rapsin siementen käsittelyssä.Torjunta-aineet eivät edelleenkään o­le valikoivia. Ne on tarkoituksella kehitetty tuhoamaan rikka­kasveja tai tappamaan ainakin jotain eliöryhmää. Tuhohyönteisten lisäksi vaarassa ovat hyötyhyönteiset.Äänetöntä kevättä ei kukaan kaipaa. Pölyttäjien vaarantuminen on suuri riski koko ekosysteemille. Rachel Carsonin kirja on yhä hyvä muistutus luonnon tasapainon ylläpitämisen tärkeydestä.