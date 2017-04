Pääkirjoitus

Suomen hallitus vahvistuu kolmella uudella ministerillä. Kokoomus saa oikeusministerin paikan ja paikalle nousee kansanedustaja Antti Häkkänen. Kansanedustaja Jari Leppä on keskustan uusi maatalousministeri. Kiinnostavin uusi valinta sekä sisä-, puolue-, hallitus- että ulko­poliittisesti on perussuomalaisten valinta: eduskuntaryhmän johtajasta Sampo Terhosta tulee kulttuuri-, urheilu- ja eurooppaministeri.



Oma erikoinen lukunsa on omistajaohjausasioiden siirto elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) salkkuun. Jos muutos toteutuu, palataan omistajaohjauksessa kymmenen vuoden takaisiin rooliristiriitoihin.



Terhon valinnan yksi motiivi on toive, että hän saisi sen avulla perussuomalaisten puheenjohtajuuden kesäkuun puoluekokouksessa. Silloin hallitus pystyisi jatkamaan kautensa loppuun varmemmin kuin jos valituksi tulisi euroedustaja Jussi Halla-aho.



Perussuomalaisten ministerivalinta saattaa sisältää riskejä valitsijalleen.



Euroopan unionin yhteistyötä ei voi eri suuntiin vetävien kansallisten politiikkojen aikana syventää enää yhtä jalkaa. Saksa on EU:n eritahtisuuden voimakkain puolustaja. Eritahtisuudella tarkoitetaan sitä, että ne maat etenevät ja syventävät yhteis­työtään, jotka haluavat. Ne maat, jotka eivät halua, jäävät ulos valitsemistaan yhteistyön alueista. Pois jäämisellä on hintansa: suurinta valtaa käytetään EU-ytimissä.



Jos Ranskan presidentinvaalin toinen kierros ratkeaa oletetusti, EU- ja euromyönteinen ehdokas Emmanuel Macron voittaa. Macronin voitto johtaisi siihen, että Ranska antaisi tukensa Saksan toiveille EU-asioissa. Macron on kertonut olevansa halukas ­syventämään EU:n yhteistyötä. Britannian EU-ero poistaa esteitä maakaksikon yhteistyön syventämiseltä. Brexit-prosessi hitsaa unionimaita tiiviimmäksi blokiksi.



K uin todisteeksi Saksan aikeista maan valtiovarainministeri Wolfgang Schäuble pohti viime viikolla, että Eurooppaan perustettaisiin oma valuuttarahasto. Rahasto avustaisi vararikkoon joutunutta euromaata, joka sitoutuisi tiukkoihin talousehtoihin. Idea ei ole uusi, mutta siihen palattiin, koska apuneuvottelut Kreikan kanssa ovat takkuilleet.



Suomen hallituksen peruslinjaus on, että eri­tahtisuus ei ole toivottavaa, yhteistyön syventäminen ei ole nyt ajankohtaista ja EU-asioita hoidetaan sitä mukaa kun niitä eteen nousee.



Todellisuudessa lähivuosina Euroopan eritahtisuus voi kiihtyä. Perussuuntaa ei valita jollain halukkaiden maiden konklaavin tekemällä EU-julkilausumalla. Perussuunnan valintaa ei silti voi välttää. Asioita tosiaankin nousee eteen, ja niihin annetuista vastauksista syntyy polku, joka vie joko ytimiin tai niiden ulkopuolelle. Linja piilee yksityiskohdissa: näissä valuuttarahastoissa, pankkien yhteisissä kriisisuojajärjestelyissä ja verotuksen yhdentämisessä.



V astuu EU-politiikasta kuuluu Suomessa pääministerille. Koska pääministeri ­Juha Sipilä (kesk) ei tunne hehkuvaa lempeä unioniasioita kohtaan, Terholle riittänee työtä. Jos Terho valitaan puolueensa puheenjohtajaksi kesällä, hän säilyttää paikkansa mutta voi joutua eritahtisuudessa ja EU:n syventämisessä samaan ahtaaseen rakoon, johon hänen puolueensa joutui Kreikka-tukien kanssa.



Perussuomalaiset vastustivat ennen vaaleja Kreikan avustamista, mutta puolue joutui syömään sanansa hallituksessa. Muu hallitus halusi osallistua Kreikan kolmanteen tukipakettiin ja säilyttää Suomen unioniyhteistyön ytimessä. Perussuomalaisille olisi melkoinen EU-saldo, jos heidän hallitustaipaleellaan Kreikka on saanut tukensa, maahanmuutto kasvanut ja Suomi syventänyt EU-maiden etujoukoissa ­unioniyhteistyötä.