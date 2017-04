Pääkirjoitus

Liikenteen murros on tulevaisuuteen katsovien nykyinen suosikkiaihe. Luvassa on paljon ilmiöitä, jotka ruokkivat mielikuvitusta ja ovat lähellä ihmisten arkea.



Autot alkavat kulkea sähköllä ja jonkin ajan kuluttua ehkä jopa automaattisesti. Digitaalisuus ja lainsäätäjä kaatavat raja-aitoja ja luovat uutta markkinaa kilpail­tavaksi. Ympäristönäkökulman merkitys kasvaa, ja muuttuva ikärakenne näkyy esimerkiksi liikkumisen tarpeissa.



Tulevaisuudenkuvaa muokkaa myös viestinnän murros. Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi visiota Suomen liikenne- ja viestintäarkkitehtuurista vuosiksi 2030 ja 2050 kolmelta selvityshenkilöltä. Tehtävän saivat entinen pääministeri Esko Aho, SAK:n entinen puheenjohtaja Lauri Lyly ja start up -sijoittaja Inka Mero. Työ valmistui tällä viikolla.



Lopputulos on kiinnostava arvio monien trendien yhteisvaikutuksesta. Usein muutosta kuitenkin katsotaan vain nykyisen liiketoiminnan uhkien tai uuden liiketoiminnan mahdollisuuksien kannalta. Siksi on hyvä, että raportti jaksaa pitää mielessä sen, että politiikkaa täytyy tehdä kaikkien suomalaisten näkökulmasta. Se johtaa yksinkertaiseen havaintoon: vaikka kaupungistuminen kasaa ­väestöä asutuskeskuksiin, Suomi on vastedeskin maantieteellisesti yhtä suuri maa ja fyysisesti yhtä kaukana pohjoisessa kuin nyt. Nämä pysyvät erityispiirteinämme.



Johtopäätös on, että uusia teknologioita on hyödynnettävä nopeasti, jotta liikenne- ja viestintäpalvelut hyödyttäisivät kaikkia suomalaisia ja Suomen sisäinen ja ulkoinen saavutettavuus paranisi.



T oki murros vaikuttaa myös yrityksiin. Osa niistä joutuu luopumaan suojaavan sääntelyn tuomista eduista, ja osa pääsee valtaamaan markkinoita maailmalta.



Olennaista on kuitenkin katsoa asioita kaikkien suomalaisten näkökulmasta. Silloin johtopäätös on, että parempi tulos syntyy ottamalla askelia eteenpäin kuin takertumalla nykytilaan.



Visiotyön tarkoitus ei ole ehdottaa tarkkoja toimenpiteitä, mutta raportti kertoo, mitä asioita päättäjät joutuvat miettimään. Tärkeitä uudistuskohteita ovat esimerkiksi liikenteen rahoitus ja ­verotus, joista herää aina kova väittely.