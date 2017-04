Pääkirjoitus

Postinkulku viivästyy lähipäivinä pääkaupunkiseudulla Postin työntekijöiden mielenilmauksen vuoksi. Lajittelukeskuksen työntekijät marssivat ulos työpaikaltaan keskiviikkoiltana osoittaakseen mieltään uutta postilakia vastaan. Työntekijät pelkäävät työpaikkojen menetystä, kun uusi laki vähentää kirjepostin jakelupäiviä.



Posti on isojen muutosten edessä, kun digitalisaatio muuttaa kuluttajien käyttäytymistä. Perinteisen kirjepostin määrä vähenee, ja Posti hakee uusia muotoja kannattavaan liiketoimintaan. Kannettavan postin määrä hupenee arviolta kymmenen prosenttia vuodessa.



Postinjakelu on kärsinyt viime vuosina jakeluongelmista jo kohtuuttomasti, ja kansalaisten luottamus Postin toimintaan on heikentynyt. Viestintävirasto asetti Postille uhkasakon viime syksynä viisipäiväisen jakeluvelvoitteen rikkomisesta.



Helsingin Munkkiniemessä ei jaettu huhtikuussa postia lähes kahteen viikkoon. Posti kiisti aluksi kaikki ongelmat. Kansalaisille aiheutui kohtuutonta haittaa, kun esimerkiksi laskuja jäi maksamatta eräpäivien yli. Postin olisi nyt syytä keskittää kaikki voimansa perustehtävänsä kelvolliseen hoitamiseen. Silloin kansalaiset voisivat edelleen luottaa siihen, että he saavat postinsa ajallaan.