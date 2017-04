Pääkirjoitus

jäätyneissä maisemissa jää paljon tilaa mielikuvitukselle. Se tekee alueista kiehtovia mutta aiheuttaa ajoittain pettymyksiä.Suomessa on viime vuodet panostettu arktisten alueiden suunnitelmiin. Tahti on kiihtynyt, kun Suomen toukokuussa alkava ja kaksi vuotta jatkuva Arktisen neuvoston puheenjohtajuus lähestyy.Arktisessa neuvostossa kahdeksan jäsenmaata ja tusina tarkkailijoita ­keskustelee ympäristöstä, ilmastosta, ­merenkulusta ja alkuperäiskansojen oikeuksista, mutta ei ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Sitovia päätöksiä ei tehdä. Neuvoston toiminta on jatkunut myös Venäjän ja lännen kolmivuotisen välirikon aikana.Vielä alkuvuodesta Suomessa kehi­teltiin mahdollisuuksia nostaa arktinen yhteistyö uudelle tasolle huippukokouksella, jossa Yhdysvaltojen ja Venäjän johtajat kohtaisivat.Nyt arktinen huippukokous on etäinen hanke. Suomen välitön tavoite neuvoston johdossa on pysäyttää yhteistyön taantuminen.arktisesta huippukokouksesta kiihtyi maaliskuun lopussa lähinnä väärinkäsityksen vuoksi.Venäjän Arkangelissa järjestetyssä paneelikeskustelussa presidentti Sauli Niinistö sanoi, että Suomi järjestäisi mielellään arktisen huippukokouksen. Presidentti Vladimir Putin sanoi, että Suomi sopisi hänelle tapaamispaikaksi presidentti Donald Trumpin kanssa.Mikäli Trumpin ja Putinin tapaamisen järjestely etenee, se ei nyt etene ainakaan arktista reittiä.on kaksi estettä, ja ne ovat Putin ja Trump.Ensinnäkin arktisessa huippukokouksessa pitäisi puhua ilmastonmuutok­sesta.Putinin mukaan ilmastonmuutos ei ole ihmisen aiheuttamaa. Trump on purkanut säännöstelyä, jonka tarkoituksena on ollut ilmastonmuutoksen torjuminen.Samalla Venäjällä on Barentsinmerellä uusia tukikohtia, kuten Frans Joosefin maalla sijaitseva ”Arktinen apila”, jossa Putin vieraili maaliskuussa. Atlantic Council -järjestön tutkimusyksikön julkaisemien kuvien mukaan tukikohdassa on sekä tieteellisiä että sotilaallisia osia.Lisäksi Trumpin yhteyksistä Venäjään on tullut Washingtonissa niin myrkyllinen aihe, että maiden suhteita on paljon helpompi huonontaa kuin parantaa.Tämä kaikki ei tarkoita, että arktinen yhteistyö olisi jäätymässä kokonaan, mutta tunnelma on entistä huonompi.