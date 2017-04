Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Viime keskiviikkona Yhdysvaltojen turvallisuuspolitiikka näytti siirtyvät askeleen vakiintuneempaan suuntaan, kun presidentti Donald Trump kutsui senaatin Valkoiseen taloon kuulemaan selvityksen hallituksen strategiasta vastakkainasettelussa Pohjois-Korean kanssa.



Lopulta tilaisuus ei ollut aivan sitä, miltä se näytti. Trump puhui vain lyhyesti ja jätti tilanteen kuvaamisen ministereille ja avustajille. Senaattoreiden mukaan heille kerrottiin asioita, joita olisi yhtä hyvin voinut lukea lehdistä.



Siitä huolimatta kyseessä oli tärkeä osoitus siitä, että myös Trump itse on ­sisäistänyt, kuinka tuhoisa sota Pohjois-Korean kanssa olisi koko Korean niemimaalla ja mahdollisesti myös Japanissa.



Uhkailtuaan Pohjois-Koreaa ensin nopeilla voimatoimilla Trumpin hallitus on käytännössä palannut Barack Obaman kauden linjaan. Trump korosti torstaina uutistoimisto Reutersin haastattelussa diplomaattista painetta Pohjois-Korean ydinaseuhkaa vastaan mutta piti sota­toimet vaihtoehtojen joukossa.



Olisi hyvin vaarallista hyväksyä Pohjois-Korean käyttäytyminen jotenkin normaalina. Kim Jong-unin johtaman epä­vakaan diktatuurin aiheuttama sodan uhka on hyvin todellinen. Sota olisi lisäksi äärimmäisen tuhoisa.



Y hdysvaltojen ja Etelä-Korean ar­vioiden mukaan sota voisi alkaa Pohjois-Korean yllätyshyökkäyksellä tilanteessa, jossa Kim ja hänen lähipiirinsä tuntisivat valtansa uhatuksi. Sodan ensimmäinen kohde olisi Etelä-Korean pääkaupunki Soul, joka on vain noin 30 kilometrin päässä niemimaata jakavasta aselepolinjasta.



Souliin iskisi alkuvaiheessa noin puoli miljoonaa kranaattia ja ammusta tunnissa. Kuolleita kertyisi nopeasti kymmeniätuhansia sekä Etelä- että Pohjois-Koreassa. Lopulta Etelä-Korea todennäköisesti voittaisi Yhdysvaltojen tuella. Kiina saattaisi pysyä sodan ulkopuolella, ja Pohjois-Korea säästäisi ydinaseensa viimeiseksi valtikseen – mutta silloin edetään jo hyvin monen oletuksen päähän.



Tämä on se tuho, jolla Pohjois-Korean johto kiristää muuta maailmaa. On ensisijaista, että Yhdysvalloilla on selkeä ­kuva ja strategia tuhon estämiseksi.