Pääkirjoitus

EU:n päättäjät sopivat tänään lauantaina siitä, mitkä ovat unionin tavoitteet Britannian eroneuvotteluissa. Muodolliselta näyttävät tavoitteiden kohdat ovat tärkeitä: EU ei neuvottele Britannian uudesta kauppasuhteesta ennen kuin ero unionista on selvä. Jäsenmaat eivät tee minkäänlaisia diilejä asiasta Britannian kanssa.



Näkemyksen idea on se, että jos kahta prosessia edistettäisiin yhtä aikaa – kuten Britannia haluaa – ja osapuolia olisi paljon, asetelma heikentäisi unionin neuvotteluasemaa. Britannialle olisi eduksi nostaa pöydälle mahdollisimman paljon ­asioita, jotta niitä voisi käyttää neuvotteluissa pelivälineinä ja vaihtorahoina. Kun neuvotellaan vain erosta ja blokki on yhtenäinen, silloin neuvotellaan vain kaikesta siitä, mistä Britannia luopuu.



Saksan liittokansleri Angela Merkel muistutti tästä asetelmasta tällä viikolla. Merkelin mukaan Britanniassa on turha elätellä illuusioita: näissä kahdessa prosessissa Britannia päätyy heikompaan asemaan kuin missä se aiemmin oli.



Neuvottelutavoitteissa kerrotaan, että uudesta tilasta voidaan alkaa neuvotella, kun eroneuvotteluissa on edistytty riittävästi. Tämäkin pelaa unionin hyväksi: EU on se, joka määrittelee ”riittävyyden” ja ”edistymisen”.