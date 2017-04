Pääkirjoitus

inno­vaatioita. Tämän on kuullut viime vuosina joka ikinen suomalainen.Innovaatioista on erilaisia määritelmiä, mutta usein niihin yhdistetään tavalla tai toisella ajatus äkillisestä muutoksesta. Keksimme yhtäkkiä jotain uutta, joka mullistaa asioita ja jota ei aiemmin ole ajateltu. Tällaiset tuotteet ja ratkaisut ovat muotia.Tämän vuoksi yritysmaailmassa uuden tuotteen start up -firmaan voidaan investoida tähtitieteellisiä summia. Yksityis­elämässäkin metsästetään innovaatioita, joilla voi laihtua kerralla 50 kiloa, juosta 100 kilometriä ja lopettaa riippuvuudet hetkessä loppuelämäksi.asiat kulminoituvat usein yhteen muutokseen tai yksittäiseen keksintöön, ja se tekee niistä erityisen houkuttelevia. Niitä metsästetään kaikkialla, myös politiikassa. Suomi pelastuu innovaatioilla.Pientä ja asteittaista nykytekemisen parantamista muistetaan jostain syystä paljon vähemmän. Silti pieni hivuttaminen voi olla isonkin muutoksen takana. Japanissa tällaisesta kehityksestä puhutaan termillä kaizen, joka tarkoittaa karkeasti jatkuvaa parantamista. Kaizen on pientä petraamista kaikkialla, koko ajan.Muun muassa Toyota on käyttänyt kaizen-ajattelua oman prosessinsa kehittämiseen. Tällöin jokaisen työntekijän tehtävänä on havainnoida kaikkia mahdollisuuksia, joilla tuote, prosessi ja työpaikka saadaan paremmaksi. Pieniä ratkaisuja, koko ajan. Vaikka kaizen ponnistaa alun perin teollisuusprosessin tehostamisesta, sitä on sittemmin käytetty myös muussa muutosajattelussa.innovaatiot ovat valtavia – ja usein välttämättömiä – mahdollisuuksia. Usein kuitenkin lannistuminen voi olla lähellä, jos sitä käänteentekevää innovaatiota ei juuri nyt keksikään. Muutos näyttäytyy vaikeana, koska selkeää yksittäistä ratkaisua ei ole.Mutta parantaa voi muutenkin. Jokainen yritys voi tehdä tänään nykyisen tuotteensa edes vähän paremmin kuin eilen, vaikka tulevaisuuden suurta innovaatiota ei olekaan vielä löytynyt. Samoin jokainen voi kotona tai vapaa-ajallaan tehdä jonkin itselle tärkeän asian edes hitusen kunnianhimoisemmin kuin eilen. Kun tämän toistaa tarpeeksi monta kertaa, muutos voi olla iso.Jos et siis tänään(kään) keksi elämäsi suurta innovaatiota, etsi ympäriltäsi edes jotain pientä parannettavaa. Parhaimmillaan sen voi myös helposti ­toteuttaa.