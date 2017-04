Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Suomi menetti ykkössijansa lehdistönvapausindeksissä. Sijoitus voi pudota entisestään, jos liikenne- ja viestintävaliokunnassa käsiteltävä esitys Yle-laista toteutuu.



Hallitus esitti maaliskuussa eduskunnalle, että kansanedustajista koostuva hallintoneuvosto päättäisi vastedes Yleisradion strategiasta eli toiminnan tavoitteista ja suuntaviivoista. Nyt strategiasta päättää Ylen hallitus, jossa ei ole poliitikkoja.



Siirto olisi eduskunnalta histo­riallinen virhe. Kun uutis- ja ajankohtaisjournalismin riippumattomuus ja uskottavuus on maailmanlaajuisesti kriisissä, on täysin väärä viesti vahvistaa julkisen palvelun journalismin poliittista ohjausta.



Laki ei sinänsä vaadi, että hallintoneuvosto koostuu kansanedustajista, mutta se on nykykäytäntö. Hallintoneuvoston koostumus heijastaa suoraan eduskunnan kulloisiakin valtasuhteita, ja hallintoneuvoston vallan kasvattaminen tarkoittaisi käytännössä Yleisradion poliittisen ohjauksen tuntuvaa lisäämistä.



Lainmuutoksen tavoitteet ovat kannatettavia: uudistuksella halutaan edistää muun muassa korkeatasoista journalismia, sananvapautta ja median monimuotoisuutta. Tärkeät tavoitteet uhkaavat jäädä sanahelinäksi. Ratkaisuksi tarjotaan muutosta, joka ”parantaisi eduskunnan vaikutusmahdollisuuksia Yleisradion toiminnan linjauksiin”.



Lähetekeskustelussa muun muassa Arto Satonen (kok) ja Eero Heinäluoma (sd) vakuuttivat, ettei kysymyksellä hallintoneuvoston asemasta ole tekemistä Ylen riippumattomuuden kanssa. ”Strategiasta päätettäessä ei tehdä journalistisia linjauksia. Ne tehdään vain ja ainoastaan talon sisällä”, Satonen totesi.



Vaikka nykyiset päättäjät näkevät hallintoneuvoston Yleisradion riippumattomuuden takaajana, lainmuutoksesta ei voi seurata mitään muuta kuin se, että Ylen johto on aiempaa tiukemmassa eduskunnan talutusnuorassa.



Hallintoneuvoston kokouksissa on puututtu journalismiin hyvin ­yksityiskohtaisesti. Hallintoneuvosto on viime vuonna keskustellut journalistisista valinnoista ja moittinut jopa yksittäisten uutisten ­uutiskriteerejä ja haastateltavien valintaa. On hyvin optimistista esittää, että hallintoneuvostot rajaisivat vaikutushalunsa nyt ja tulevai­suudessa vain ”isoihin kehitys­linjoihin”.



Lakiesitys perustuu Satosen johtaman parlamentaarisen työryhmän linjauksiin. Niissä Yleä ohjeistettiin muun muassa ostamaan palveluja STT:ltä. Yksityiskohtaisen ohjauksen voi otaksua jatkuvan, jos lainmuutos hyväksytään, sillä hallintoneuvosto päättäisi vuosittain ”riippumattomien tuottajien tuotantojen ostojen painotuksesta ja ­aikataulusta”.



Kyse ei ole vähäpätöisestä päätäntävallasta: Yle ostaa ulkopuolisilta tuottajilta tällä hetkellä noin kolmanneksen televisio-ohjelmistaan, ja työryhmä esitti ulkopuolisten ostojen osuuden selvää kasvattamista.



Suomi on nyt menettänyt seitsemän vuotta pitämänsä ykköspaikan Toimittajat ilman rajoja -järjestön lehdistönvapausvertailussa. Syynä tähän pidetään pääministeri Juha Sipilän (kesk) poikkeuksellista käytöstä Ylen marraskuisen Terrafame-uutisen yhteydessä ja sen jälkeen.



Julkisen palvelun mediaa suitsivalla lainmuutoksella Suomi näyttäytyy osana sitä eurooppalaista leiriä, jossa poliitikot kaventavat lehdistönvapautta. Hallintoneuvoston roolin korostaminen vie Suomea Puolan ja Unkarin suuntaan.



Sellaisessa mallissa Yle on ikuisesti kamppailun kohde ja yhtiön johto velvoitetaan keskittymään poliittisten toimijoiden loputtomaan lobbaukseen. Mitä muuta kuin riippuvuutta on se, että uutispäätoimittaja joutuu jatkuvasti keskustelemaan poliitikkojen kanssa rahoituksesta ja toiminnan suuntaviivoista?



Nyt laadittava laki vaikuttaa Yleen kaikissa tilanteissa. Lain tulee siis olla tulevaisuudenkestävä ja suojella demokratialle elintärkeää riippumatonta journalismia muuttuvissa suhdanteissa. Se voisi tarkoittaa esimerkiksi Ylen rahoituksen sitomista vaalikausista irrotettuihin määrämittaisiin toimilupakausiin tai kansanedustajien korvaamista asiantuntijoilla hallintoneuvostossa.



Päättäjien pitäisi tunnistaa lain periaatteellinen merkitys nykyisistä poliittisista haluistaan huolimatta.



Anu Koivunen ja Hanna Nikkanen



Koivunen on elokuvatutkimuksen ­professori Tukholman yliopistossa ja Nikkanen journalistiikan vierailija­professori Tampereen yliopistossa.