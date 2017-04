Pääkirjoitus

Vaikka sote-uudistusta on käsitelty paljon julkisuudessa, yksi keskeinen asia on saanut vähemmän huomiota: uudistuksen toteutus nojaa vahvasti tietojärjestelmiin, joita ei ole vielä olemassa.



Hallitus päätti puoliväliriihessään tällä viikolla perustaa uuden Sotedigi-kehitysyhtiön. Sen tehtäväksi tulee valtakunnallisten ­asiakas- ja potilastietojärjestelmien sekä muiden tulevaisuuden digiratkaisujen kehittäminen.



Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsittelee kesäkuussa ­tarkemmin kehittämiseen tarvittavia määrärahoja, mutta tässä vaiheessa pääministeri Juha Sipilän (kesk) mukaan yhtiölle oltaisiin antamassa 90 miljoonan euron pääoma.



Tämä on hyvä alku, mutta edessä ovat miljardiluokan investoinnit. Aikaa kehitystyöhön voi asiantuntijoiden mukaan kulua jopa kymmenen vuotta.



Jo pelkästään palvelujen järjestämisvastuun siirto kunnilta maakunnille ja uuden­laisen maakuntahallinnon rakentaminen edellyttävät massiivisia investointeja tieto­järjestelmiin. Sen päälle hallitus haluaa lähes samassa aikataulussa toteuttaa uuden­laisen valinnanvapausmallin, jossa asiakkaiden tulisi valintojensa pohjaksi saada vertailukelpoista tietoa palvelujen tuottajista.



Suunnitelmien mukaan ensimmäiset maakunnat voisivat siirtyä uuteen valinnan­vapausmalliin jo vuoden päästä kesällä. Useat sote-asiantuntijat pitävät kaavailtua ­aikataulua tietojärjestelmien osalta utopistisena.



S ote-uudistuksella yritetään parantaa palvelujen saatavuutta ja samalla säästää rahaa. Tämä onnistuu vain palvelujen tuottavuutta parantamalla, mikä tarkoittaa käytännössä muun muassa uudenlaisten toimintamallien käyttöönottoa. Sen pohjaksi tarvitaan oikeanlaisia kannustimia ja hyvää johtamista, jotka ­perustuvat tietoon. Toimenpiteiden ja hoitojen vaikuttavuudesta on silloin oltava käytettävissä jatkuvaa seurantatietoa.



Tällaisen ohjaus- ja arviointitiedon kehityksessä Suomi on kuitenkin jäänyt pahasti jälkeen. Kun vastuu sote-palveluista on ollut kunnilla, koko maan kattavia laaturekisterejä ja vaikuttavuusmittareita ei ole.



Valtakunnalliselle ohjaukselle tulee paremmat edellytykset, kun sote-uudistus siirtää palvelujen ­rahoituksen valtiolle. Sote-uudistuksen alkaessa ­tietojärjestelmien väliset erot eri maakunnissa ovat kuitenkin valtavat.



Potilastiedot on tarkoitus siirtää jo olemassa ­olevaan sähköiseen Omakantaan, johon julkisten ja yksityisten palveluntuottajien eri tietojärjestelmät voidaan liittää yhtenäisten raja­pintojen kautta. Yksinkertainenkin muutos voi törmätä yllättäviin ongelmiin, kuten toimeentulotuen siirto Kelaan osoitti. Sote-uudistuksessa mittakaava ja riskit ovat ­toimeentulotuen muutokseen verrattuna valtavat.



V alinnanvapausmallin onnistumisen ratkaisee se, millaisella rahoitusmekanismilla maakunnat ohjaavat palvelujen tuottajia. Keskeinen työkalu on tässäkin tietojärjestelmä. Maakuntien pitäisi pystyä yhtä tarkkaan laskutuksen seurantaan kuin vakuutusyhtiöt.



Hallitus on oikeassa siinä, että yli kymmenen vuotta valmisteltua sote-uudistusta ei voi enää lykätä. Samalla on syytä tiedostaa se, että uudistus on alkuvaiheessaan ­todennäköisesti keskeneräinen. Jos hallitus pitää kiinni itse asettamastaan kireästä ­aikataulusta, soten tietojärjestelmien kehittämisellä alkaa jo olla kiire.