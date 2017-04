Pääkirjoitus

Viikonlopun lähestyessä presidentti Donald Trump oli taas sillä tuulella, että sopimuksia pitäisi romuttaa.



Hän vaati vapaakauppasopimusta Etelä-Korean kanssa neuvoteltavaksi uudestaan, uusi alkuviikosta jo kertaalleen perumansa uhkauksen Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksen purkamisesta ja vihjaili raskaasti, että Yhdysvallat vetäytyy Pariisin ilmastosopimuksesta muutaman viikon kuluttua.



Kiukkuisuus saattoi liittyä siihen, että tämän viikon lauantaina Trump oli ollut presidenttinä tasan sata päivää.



Trumpin tämän ajankohdan yhteyteen kaa­vailemat näyttävät tapahtumat, kuten hänen edeltäjänsä Barack Obaman terveydenhuoltouudistuksen romuttaminen, ­eivät olleet toteutumassa ainakaan ajallaan, joten hän täytti uutismaiseman muilla asioilla. Samalla uudet tapah­tumat pitivät Trumpin lähipiirin Venäjä-yhteyksien tutkinnan katveessa.



Trump on sekä vähätellyt sadan päivän rajaa presidentin näyttöjen mittarina että kehunut omia sadan päivän näyttöjään. Hän on myös kehunut suosiolukujensa nousua kyselyissä ja sen jälkeen leimannut kyselyt merkityksettömiksi ja valheellisiksi, kun suosion nousu tarkentui hyvin vähäiseksi.



Näiden esimerkkien valossa olisi aika sinisilmäistä odottaa, että Trumpin toimintatavat muuttuisivat merkittävästi ­tänään alkavan seuraavan sadan päivän jakson aikana tai senkään jälkeen. Meno tuskin kuitenkaan jatkuu aivan yhtä ­arvaamattomana kuin tähän asti.



A rvioissa Trumpin suorituksesta on lueteltu niitä asioita, joita hän ei ole pystynyt lupaustensa mukaisesti toteuttaman, ja niitä on paljon. Yksikään suuri lakihanke ei ole edennyt.



Kuva on toinen, jos arvioi nimityksiä ja henkilövalintoja Trumpin lähipiirissä. Mukana on hyvin kiisteltyjä henkilöitä, kuten opetusministeri Betsy DeVos tai neuvonantaja Steve Bannon, mutta myös erittäin arvostettuja osaajia ulko-, puolustus- ja talouspolitiikassa.



Osaamista riittää vastuulliseen kansainväliseen politiikkaan, mutta loppu­tulos riippuu edelleen Trumpista, ja siksi epävarmuus jatkuu.