Pääkirjoitus

Kevät on kasvun aikaa, mutta maasta voi paljastua kiusallisiakin vieraita: karkulaisia, jotka valtaavat vimmalla elintilaa. Vieraslajeista on tullut vitsaus, jonka kitkeminen on työlästä ja kallista. Ne syrjäyttävät alkuperäisiä lajeja, levittävät tauteja ja aiheuttavat taloudellisia vahinkoja.



Monet vieraslajit ovat levittäytyneet ­tehokkaasti myös kotipihoille, esimerkiksi jättiputki. Se on yksi EU:n haitallisiksi luokittelemista vieraslajeista, joita ei saa tuoda maahan, kasvattaa, myydä eikä päästää ympäristöön. Suomessa listan ­lajeista ovat jättiputken lisäksi kelta­majavankaali, täplärapu ja villasaksirapu.



Luontoon päässeiden karkulaisten hävittäminen on paikoin mahdotonta. Siksi on tarpeen keskittyä haitallisimpiin lajeihin. Jättiputket pitää hävittää ennen muuta asutuksen läheltä ja virkistys­alueilta. Täplärapukanta on tarkoitus pitää kurissa syömällä: ravustus voi jatkua, mutta lajia ei saa levittää enää lisää.



Vieraslajeja ei pidä kylvää eikä istuttaa uusiin paikkoihin. Eksoottiset lajit on syytä jättää matkakohteeseen ja tuntemattomat siemenet nettikauppaan. Pihoilla helpoin tapa hävittää jättiputkia on toimia keväällä, kun taimet ovat pieniä. Puutarhajätteiden käsittelyssä on oltava huolellinen: lajit leviävät tehokkaasti.