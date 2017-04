Pääkirjoitus

elämä on usein kovaa. Joutuu törsäämään rahaa mainoksiin, jakelemaan flaijereita ja myötäilemään äänestäjiä. Mutta sitten tulee joku Aaltonen, joka menee ehdokkaan nenän edestä valtuustoon.Tappion syy voi olla sukunimi.Niillä ehdokkailla, joiden sukunimi on aakkosten alkupäässä, on vaaleissa pieni etu. Ilmiö näkyy kuntavaalien tuloksista.Kun laittaa kuntavaalien kaikki 33 618 ehdokasta aakkosjärjestykseen, listan keskimmäiset ehdokkaat ovat Javiera Marchant Aedo (vas) ja Liisa Mariapori (kok). Aakkosten alkupään ehdokkaat Eija-Riitta Aakiosta Javiera Marchant Aedoon saivat 1 303 798 ääntä. Listan jäl­kipuolisko Liisa Mariaporista alkaen sai 1 266 970 ääntä. Erotus on 36 828 ääntä.Sama näkyi myös edellisissä, vuoden 2012 kuntavaaleissa. Silloin aakkosten alkupään ehdokkaat saivat 31 073 ääntä enemmän kuin loppupään ehdokkaat.selitys lienee siinä, että äänestäjä usein valitsee ensin puolueen, minkä jälkeen hän ryhtyy miettimään, ketä kyseisen puolueen ehdokasta äänestäisi.Ehdokkaat ovat listalla yleensä aakkosjärjestyksessä. Jos äänestäjä ei tunne ehdokkaita, hän valitsee herkemmin jonkun listan alkupäästä.Kyseessä on psykologinen ilmiö, jota on myös tutkittu. Tutkimuksissa on ­havaittu, että jos vastaaja ei tiedä monivalintakokeessa oikeaa vastausta, hän päätyy useammin ensimmäisiin vaihtoehtoihin A ja B kuin jälkimmäisiin C ja D.Etenkin listan kärjessä on hyvä olla.Vuoden 1983 eduskuntavaaleissa SMP sai ison vaalivoiton ja perhepäivähoitaja Riitta-Liisa Arranz nousi yllättäen eduskuntaan. Arranz oli SMP:n Uudenmaan ehdokaslistan ensimmäinen nimi.Vaalikampanjan aikana Arranzilla oli vain yksi lehti-ilmoitus. Siinä todettiin: ”Otetaan lapsia perhepäivähoitoon.”Sama ilmiö toistui vuoden 2011 jytky-vaaleissa. Perussuomalaisten Keski-Suomen ehdokaslista oli kovin nimetön. Listan kärjessä oli Teuvo Hakkarainen.siis vaikuttaa vaali­tulokseen. Ehdokkaita ei kuitenkaan ole pakko järjestää sen mukaan. Puolueiden järjestys ehdokaslistalla arvotaan, mutta kukin ryhmä saa järjestää ehdokkaansa listalleen haluamallaan tavalla.Aiemmin vasemmistopuolueet usein järjestivät ehdokkaansa jäsenäänestyksen tulosten mukaiseen järjestykseen.Huhtikuun kuntavaaleissa kokoomus sijoitti pormestariehdokas Jan Vapaavuoren Helsingin listan ensimmäiseksi.Vaikka V on aakkosten 22. kirjan.