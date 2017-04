Pääkirjoitus

Suomen sosialidemokraattisen puolueen ohjelma vuodelta 1903 kertoo: ”Syvimpänä syynä kaikkialla huomattavaan kansojen työtätekeväin kerrosten sorronalaiseen asemaan eivät ole yksityiset valtiolliset laitokset, vaan se koko yhteiskunnallisen elämän perustuksena oleva ja oloja täydellisesti vallitseva tosiasia, että tuotannonvälikappaleiden omistaminen on tullut yksien yksinoikeudeksi.”



Forssan ohjelma on hyötylukemistoa siksi, että se tulee kertoneeksi siitä, miksi sosiaalidemokratia on Euroopassa ahdingossa. Ranskan ­sosialistit – suomalaisittain heitä kutsuttaisiin sosiaalidemokraateiksi – kärsivät presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella pahan tappion. Puolueen ­ehdokas Benoît Hamon sai kituliaat kuusi prosenttia annetuista äänistä. Näin heikosti puolueen ehdokkaalla ei ole mennyt Ranskan viiden tasavallan aikana koskaan. Äärivasemmiston ehdokas Jean-Luc Mélenchon pärjäsi paremmin tarjoamalla punaiseksi värjättyä katteetonta populismia, jossa oli äärioikeiston teemojen sukunäköä.



S uomen vuoden 2012 presidentinvaaleissa Sdp:n Paavo Lipponen päätyi samoihin ääniosuuksiin kuin Hamon. Tämän yhtenevyyden voisi panna sen piikkiin, että presidentinvaalit ovat henkilövaaleja eivätkä nämä henkilöt nyt vain oikein myyneet. Takana on kuitenkin paljon suurempia ja vahvempia trendejä. Suomen Sdp on mennyt huonosta vaalituloksesta toiseen. Ranskan demarit ovat pirsta­leina. Hollannin parlamenttivaaleissa Hollannin demarit romahtivat vanhan valta­puolueen paikalta pikkutekijäksi. Britannian Labour on hukkunut hampaattomaan mitättömyyteensä – siitä ei tunnu olevan minkäänlaista vastusta konservatiiveille.



Poikkeuksia Euroopassa ovat vahvan talouden maat Ruotsi ja Saksa, jotka ovat kyenneet taloudelliseen uudistumiseen. Näissä maissa demarit ovat iskussa.



Kesällä pidettävissä Britannian ja Ranskan parlamenttivaaleissa kiinnostavinta ei ole enää se, nouseeko EU-vastaisuus tai populismi. Nyt kannattaa katsoa, miten käy maltilliselle vasemmistolle. Britannian Labour antanee tietä liberaaleille, jotka keräävät ääniä brexitiä vastustaneilta. Heitä oli paljon, mutta Labour ei kuulunut joukkoon. Ranskassa on odotettavissa, että kävipä parlamenttivaaleissa miten tahansa, sosialistit hajoavat. Pääosa heistä kannatti jo muita ehdokkaita kuin omaansa.



M aailma pakeni eurooppalaisen sosiaali­demokratian alta, kun tarpeeksi nopeaan uudistumiseen ei kyetty. Työväestön mielestä ”syvimpänä syynä sorronalaiseen ­asemaan” ei ole kapitalistinen tuotantotapa tai tuotantovälineiden omistus. Työväestö ei hahmota asemaansa vain suhteessa työnantajaan tai omistajaan. Modernissa taloudessa duunari on myös osakkeenomistaja, paikallinen sopija, joka kartuttaa sijoituksilla eläkettään.



Nykyaikainen syrjäytyminen on näköalattomuutta, elintason kasvun pysähtymistä ja tunnetta siitä, että on päätynyt sosiaalisessa eriarvoistumiskehityksessä korkean ja pysyvän aidan väärälle puolelle. Tunne yltää yli luokkarajojen, mutta se piirtyy maantieteellisiin rajoihin. Ranskassa populismi oli vahvaa idässä, lännen ja pääkaupungin kyydistä pudonneessa puolikkaassa.



Populismi ohjaa etsimään ”syvimpää syytä” esimerkiksi maahanmuuttajista, vapaakaupasta, EU:sta sekä vanhoista talouden ja politiikan voimista – kuten sosiaalidemokraateista. ”Sorronalaiseksi” itsensä tuntevat eivät hae ratkaisuja demarien tarjoamalta suunnalta: maltillisesta muutoksesta ja solidaarisuudesta. Vappumarssin väki siirtyy ”me ensin” -mielenosoituksiin tai jää kotiin syömään katkeraa perunasalaattia.