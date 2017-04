Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Rakenteilla oleva länsimetro mullistaa kaupunkirakennetta Espoossa, jossa asuntorakentaminen keskittyy voimakkaasti metroasemien ympärille. Kaupunki kasvaa vauhdilla, ja myös kauppakeskukset uudistuvat niin metron kuin juna­radankin varrella olevissa aluekeskuksissa. Hajanainen autokaupunki on muuttumassa joukkoliikennekaupungiksi.



Matinkylässä kauppakeskus Ison Omenan laajennuksen toinen vaihe on hiljattain valmistunut. Tapiolassa kauppa­keskus Ainoan laajennusosa otettiin käyttöön maaliskuussa, ja koko kauppa­keskus valmistuu syksyllä 2019. Kasvun imussa ovat myös Espoonlahden Lippulaiva länsimetron jat­keen reitillä sekä Leppävaaran Sello ja Espoon keskuksen Entresse junaradan varrella.



Kaupunkirakenteen muutos vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen. Junat kulkevat molempiin suuntiin, ja ostosmatkailu todennäköisesti suuntautuu yhä useammin Helsingistä Espooseen. Metrossa kuljetaan myös töihin kahteen suuntaan, sillä muun muassa Keilaniemi ja Otaniemi ovat merkittäviä työpaikkakeskittymiä.



Ensi vuonna joukkoliikenteen lippu-uudistus helpottaa matkustamista kuntarajojen yli. Kuntarajoihin perustuvat taksat poistuvat, ja matkustamisessa siirrytään vyöhykemalliin. Se vauhdittaa muutosta kohti yhtenäistä metropolia.



K auppakeskuksia ja liiketilaa on rakenteilla paljon, sillä seudun asukasmäärän odotetaan kasvavan runsaasti. Suuri asiakasvirta on kauppakeskusten menestyksen edellytys. Entistä tärkeämpää on, että kaupat ovat lähellä asutusta hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella.



Pääkaupunkiseudulla kauppakeskusten nauha on rakentunut tiiviin kaupunkirakenteen ympärille. Syrjäiset auto­marketit ovat sen sijaan vähentyneet.



Kehitys on mennyt samaan suuntaan kuin Helsingin tuleva pormestari Jan Vapaavuori (kok) halusi asuntoministerinä ollessaan vuonna 2008. Vapaavuori arvosteli voimakkaasti eri puolille Suomea keskustojen ulkopuolelle suunniteltuja jättimarketteja. Huolena oli muun muassa kaupunkirakenteen pirstoutuminen.



Helposti saavutettavat isot kauppa­keskukset ovat osa nykyistä metropolia.